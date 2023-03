‘Take it down’, la nueva herramienta de Meta para eliminar fotos íntimas

Meta se unió a la iniciativa de Take It Down, un plataforma que sirve para eliminar imágenes y videos que hayan sido compartidas o viralizadas sin consentimiento

Con la intención de proteger la privacidad de los usuarios, Meta se unió a la iniciativa de Take It Down, una plataforma que sirve para eliminar imágenes y videos que hayan sido compartidas o viralizadas sin consentimiento.

Compartir fotos y videos es algo frecuente para la mayoría que usa redes sociales; siempre se habla de tener cuidado con el tipo de contenido que se comparte a otros o se sube en las diferentes plataformas, también sobre la seguridad en los dispositivos para que no sean hurtados. Bajo esta premisa y con la intención de proteger a los menores de edad, se creó Take it Down, una página web que ayuda a eliminar esos contenidos.

Meta anunció a través de su blog oficial que se unió a la iniciativa y que Take it Down, creada en conjunto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, servirá como un servicio de apoyo para sus plataformas.

“Tener una imagen íntima, personal compartida con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes. Puede sentirse aún peor cuando alguien intenta usar esas imágenes como una amenaza para obtener imágenes adicionales, contacto sexual o dinero, un delito conocido como sextorsión”, expresa el comunicado.

¿Cómo funciona?

Los usuarios deben llenar un formulario donde deben contar por qué quieren eliminar el contenido específico. Luego, la web solicita subir dichas imágenes (fotos o video) para crear un código llamado “hash” y, mediante este código, explorar las plataformas asociadas a Take it Down para eliminarlo.

La web no almacena las imágenes, sólo crea un código que ayuda a encontrar el contenido y así darlo de baja. También vale aclarar que solo funciona en las plataformas que están asociadas a la web, como las apps de Meta y Mindgeek; en caso de que el video o las fotos hayan sido editadas, habrá que subir esas nuevas versiones para poder eliminarlas.

Fuente: lanacion.com.py