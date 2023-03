El próximo telescopio espacial de la NASA que ‘rebobinará’ el universo

El telescopio espacial Nancy Grace Roman se lanzará para mayo de 2027 y tendrá la capacidad de captar imágenes panorámicas del universo mucho más rápidamente que otros telescopios. Los científicos indican que ayudaría a resolver misterios como la física de la formación de galaxias y la materia oscura

¿Cómo resolver los grandes misterios del universo? Tal vez, esa es una de las preguntas más frecuentes que científicos (y ciudadanos) de todo el mundo se plantean más seguido. Aunque no tiene una sola respuesta, astrónomos de la NASA acaban de dar un adelanto de las claves a esa respuesta, por medio de una simulación de lo que lograría su próximo telescopio espacial.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la agencia espacial estadounidense se lanzará para mayo de 2027 y ayudará a “comprender cómo se transformó el universo desde un mar primordial de partículas cargadas hasta la intrincada red de vastas estructuras cósmicas que vemos hoy en día”, indicó la NASA en un comunicado.

El aparato podrá obtener rápidamente imágenes de enormes franjas del espacio, por lo que tendrá la capacidad de ofrecer una vista más comprensiva del universo; de cierta manera, indica la NASA, podrá “retroceder el reloj cósmico, desvelando el universo en evolución de formas que nunca han sido posibles”.

Científicos de la NASA publicaron un estudio en la revista The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en el que muestran el resultado de una simulación de cómo funcionará el telescopio.

“Los telescopios espaciales Hubble y James Webb están optimizados para estudiar objetos astronómicos en profundidad y de cerca, por lo que son como mirar el universo a través de agujeros de alfiler”, explicó en el comunicado Aaron Yung, investigador postdoctoral del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt (Maryland), y quien dirigió el estudio. “Para resolver los misterios cósmicos a mayor escala, necesitamos un telescopio espacial que pueda proporcionar una visión mucho más amplia. Eso es exactamente para lo que está diseñado Roman”.

La simulación muestra, esencialmente, una porción de cielo que contiene más de 5 millones de galaxias, basada en un modelo de formación de galaxias de eficacia probada nuestra comprensión actual del funcionamiento del universo. Al utilizar una “técnica extremadamente eficaz”, el equipo es capaz de simular decenas de millones de galaxias en menos de un día, algo que podría llevar años con los métodos convencionales.

“Cuando Roman se ponga en marcha y empiece a proporcionar datos reales, los científicos podrán compararlos con una serie de simulaciones de este tipo, poniendo a prueba sus modelos. Eso ayudará a desentrañar la física de la formación de galaxias, la materia oscura -una misteriosa sustancia que solo se observa a través de sus efectos gravitatorios”, explicaron los científicos sobre las capacidades del telescopio.

Hay otras formas de entender un poco mejor el potencial del nuevo telescopio. Basta con ver la siguiente imagen.

Esta imagen contiene millones de galaxias simuladas esparcidas por el espacio y el tiempo. Los recuadros blancos muestran las las zonas que el telescopio Hubble puede captar en una sola instantánea, mientras que los recuadros amarillos muestra el potencial de Roman.

Es decir, mientras que el “Hubble tardaría unos 85 años en cartografiar toda la región mostrada en la imagen con la misma profundidad, Roman podría hacerlo en solo 63 días. La mayor visión de Roman y su rápida velocidad de observación revelarán el universo en evolución de una forma que nunca antes había sido posible”, explica la agencia espacial estadounidense.

La NASA da otro ejemplo de cómo las funciones de este nuevo telescopio ayudarán a resolver grandes preguntas. La vista panorámica de Roman “nos ayudará a ver cómo era el universo en sus distintas etapas y a colmar muchas lagunas en nuestra comprensión. Por ejemplo, aunque los astrónomos han descubierto “halos” de materia oscura que envuelven galaxias, no están seguros de cómo se formaron. Al ver cómo las lentes gravitatorias causadas por la materia oscura deforman la apariencia de los objetos más lejanos, Roman nos ayudará a ver cómo se desarrollaron los halos a lo largo del tiempo cósmico”.

