Si no puedes contra la tecnología, únetele: este medio decidió crear su propio periódico con IA

Sin duda, delegar tareas o trabajos a una inteligencia artificial es uno de los grandes sueños de muchas personas. Ahora, un medio de comunicación ha convertido este anhelo en realidad al encargarle a una IA la producción de una edición completa de su periódico.

Se trata de un proyecto del diario Il Foglio, que presume haber sido el primero en el mundo en publicar una versión creada íntegramente por inteligencia artificial. Este número forma parte de un “experimento periodístico” con una duración de un mes, cuyo objetivo es analizar el impacto de la IA en la forma de trabajar y en la vida cotidiana, según explicó el director del periódico en una entrevista para The Guardian, aunque no se especifica cuál se utilizó.

La edición, titulada Il Foglio AI, consta de apenas cuatro páginas y fue distribuida como un suplemento junto con la versión regular del periódico en los puestos de venta. Además, se encuentra disponible en línea.

Según Claudio Cerasa, director de Il Foglio, la inteligencia artificial participó en prácticamente todos los aspectos del contenido, desde la redacción de textos, titulares y resúmenes hasta la creación de citas y elementos de ironía. El papel de los periodistas se limitó a plantear preguntas a la IA y revisar las respuestas generadas por el chatbot.

La IA como reportero y editor de periódicos

La portada del primer número, según The Guardian, incluye un artículo sobre Donald Trump en el que se analiza la “paradoja de los trumpianos italianos”. En este, se señala que, aunque critican la “cultura de la cancelación”, no solo no la denuncian cuando proviene de su líder, sino que incluso celebran su comportamiento.

El suplemento también presenta una columna de opinión titulada Putin, las 10 traiciones, en la que se mencionan promesas y acuerdos incumplidos por el presidente ruso en las últimas dos décadas.

Además, la edición incluye artículos sobre la economía italiana, análisis de la redistribución de ingresos con datos de la agencia nacional de estadísticas y textos sobre las llamadas relaciones “situacionales”, fenómeno en el que los jóvenes europeos evitan los compromisos sentimentales a largo plazo.

De acuerdo con The Guardian, los artículos eran sencillos y claros, sin errores gramaticales evidentes. Sin embargo, un detalle resultó llamativo: en ninguno de los textos publicados se citaba a un ser humano.

Como cierre del suplemento, el medio incluyó cartas de lectores generadas por IA. En una de ellas, la inteligencia artificial respondía a la inquietud de si, en el futuro, haría que los humanos fueran inútiles.

Cerasa explicó que este experimento busca reflejar cómo puede estructurarse un “periódico real”, en el que convivan noticias, debates y provocaciones. Asimismo, sirve como un “campo de pruebas” para evaluar la utilidad de la IA en entornos prácticos y detectar los desafíos que plantea, no solo en el ámbito periodístico, sino también en la producción de contenido en general.

La IA en los medios

Este no es el primer caso de contenido generado con inteligencia artificial en los medios de comunicación. En 2023, Gizmodo despidió a su equipo del sitio en español y reemplazó su trabajo con traducciones automáticas de sus artículos en inglés, aunque inicialmente estas presentaban errores evidentes.

Otras agencias también han incursionado en el uso de IA. Associated Press, por ejemplo, estableció una serie de pautas para que periodistas y editores la utilicen con responsabilidad. Entre ellas, se encuentra la prohibición de introducir información confidencial en chatbots y la obligación de verificar todo el contenido generado.

Algunas compañías han optado incluso por hacer asociaciones con las empresas proveedoras de este tipo de tecnología, como OpenAI. Ese fue el caso de Condé Nast, una editora de revistas internacional detrás de sitios como Vogue, Wired o Vanity Fair que cerró un acuerdo con los creadores de ChatGPT para incluir su contenido en los resultados de la IA.

Fuente: msn.com