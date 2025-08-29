Nvidia anuncia un ‘cerebro’ de alta tecnología para robots humanoides y automóviles autónomos

El nuevo módulo puede contener mayor cantidad de información, y es más rápido y eficiente

¿Podrían ser mucho más humanos los robots humanoides? Parece que Nvidia se acerca a esa posibilidad, con un cerebro robótico más inteligente que demanda menos energía.

El nuevo desarrollo del gigante tecnológico se llama Jetson Thor, una supercomputadora construida para la computación con IA en tiempo real, para robots humanoides y máquinas inteligentes, según anunció Nvidia en un comunicado de prensa este lunes.

Más potente, más información

El nuevo módulo puede almacenar más información con menos energía que el modelo anterior Jetson Orin. Gracias a los últimos GPUs Blackwell, el Jetson Thor tiene siete veces más potencia de computar IA y dos veces más memoria con el triple de velocidad y eficiencia que su predecesor, afirma Nvidia.

“Jetson Thor resuelve uno de los desafíos más importantes de la robótica: que los robots tengan interacciones inteligentes en tiempo real con las personas y el mundo físico”, escribió la compañía.

Se trata de un considerable salto de desempeño que Nvidia espere apele a los ingenieros. La compañía dice que entre los que lo adoptarán primero se cuentan Amazon, Meta, Caterpillar y Agility Robotics, una startup que fabrica robots humanoides que se venden a almacenes y otras instalaciones de manufactura. John Deere y OpenAI consideran adoptar el modelo también.

Además, lo adoptan laboratorios de investigación de Stanford, Carnegie Mellon y la Universidad de Zurich con el fin de usarlo en robots autónomos de investigación médica, entre otros trabajos, comunicó Nvidia el lunes en su blog.

El kit de desarrollo Jetson AGX Thor, que incluye el módulo Jetson T5000 más una placa base, fuente de energía y una disipador de calor con ventilador, se vende ahora en el sitio web de la compañía a U$3.499.

Pronto, y ahora disponible en preventa, llega el Nvidia Drive AGX Thor, un kit de desarrollo que usa la misma tecnología pero para vehículos autónomos. Se planean las entregas a partir de septiembre, afirma la compañía.

Nvidia, mayor apuesta a la robótica

Aunque Nvidia se dedica a los chips de IA, el gigante tecnológico apuesta cada vez más a la robótica y los vehículos autónomos.

“Esta será la década de los vehículos autónomos, la robótica y las máquinas autónomas”, dijo el CEO Jensen Huang en junio durante una entrevista con CNBC.

Huang habló de su confianza en lo mucho que puede escalar la industria robótica, durante su reunión con inversores ese mismo mes.

Junto con la IA, Nvidia espera que la robótica sea la mayor fuente de crecimiento de la compañía, y supone que en conjunto ambas representan “una oportunidad de crecimiento de miles de billones de dólares”, les dijo Huang a los inversores.

Este año la compañía lanzó Cosmos, una familia de modelos de IA que pueden utilizarse para entrenar robots humanoides.

La apuesta de Huang no está errada porque los robots humanoides siguen avanzando. La semana pasada China, uno de los jugadores clave en la carrera global de la robótica, celebró los primeros Juegos Mundiales de Robótica Humanoide. Durante los tres días del evento las compañías exhibieron robots que pueden completar una carrera de 1.500 metros en poco más de seis segundos, y cumplir tareas prácticas como seleccionar medicamentos o tomar órdenes de comida.

Es una tecnología que todavía está muy limitada, lejos de que se adopte masivamente. En los espectáculos del evento de China muchos de los robots sufrieron dificultades técnicas. Uno d ellos robots que corría la carrera se llevó por delante a un espectador al desviarse de su trayectoria.

Una gran semana para Nvidia

Nvidia hizo este anuncio en un momento conveniente para la compañía ya que el gigante tecnológico informará sus ingresos del segundo trimestre fiscal el miércoles por la tarde, y los mercados están atentos.

Nvidia domina el mercado de la IA, por lo que sus ganancias siempre son motivo de especulación, pero esta semana su importancia se ve acentuada por cambios de política y preguntas sobre el valor económico de adoptar la IA a gran escala.

La compañía ha tenido idas y vueltas para vender chips de IA en China, en medio de la guerra comercial entre Beijing y Washington. China es un gran mercado para Nvidia, y la incertidumbre mantiene a los inversores muy atentos.

También están atentos al nuevo informe sobre IA emitido por investigadores del MIT, que hallaron que a pesar de la apuesta a la IA en el mundo corporativo, menos de 1 en 10 programas piloto de IA resultaron en ganancias reales.

Nvidia llegó al valor de mercado de U$4 billones, siendo la primera compañía que cotiza en Bolsa que logró ese nivel. Ahora apuesta fuerte, y el gigante tecnológico tiene que demostrar que su valor no se apoya solamente en el entusiasmo por la IA.

