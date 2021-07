Nueva tecnología de camuflaje de Israel convierte a sus soldados casi en invisibles

El Kit 300, nombre que recibe esta sábana de camuflaje, está hecho de material de ocultación visual térmica que reduce la detectabilidad de los soldados

El Ministerio de Defensa israelí y Polaris Solutions, una empresa de tecnología de supervivencia con sede en Israel, han presentado una nueva tecnología de camuflaje que hace que los soldados sean casi “invisibles”, informa The Jerusalem Post.

El Kit 300, nombre que recibe esta tecnología, es una sábana que está fabricada con material de ocultación visual térmica que combina metales, microfibras y polímeros que permiten reducir la detectabilidad de los soldados.

El material, que puede hacer las veces de camilla, dificulta que quienes lo llevan sean vistos tanto por el ojo humano como por los equipos de imagen térmica, según el sitio web de Polaris Solutions.

Los soldados pueden envolverse con él o pueden unir distintas láminas para crear una barrera que se integre en los paisajes rocosos o desérticos, explica Polaris.

“Quien mire con prismáticos desde lejos no verá a los soldados”, ha dicho a Janes.com Gal Harari, jefe de la sección de detectores y tecnología de imágenes de la unidad de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa de Israel.

La sábana pesa unos 500 gramos y puede plegarse en un paquete compacto, ha detallado Janes.com.

Ha sido probada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y desde entonces se ha incorporado a un plan de adquisiciones, relata Ynet.

La idea de esta tecnología procede de la experiencia personal del cofundador de Polaris Solutions, Assaf Picciotto.

Mientras servía en una unidad especial de las FDI durante la Guerra del Líbano de 2006, Picciotto se dio cuenta de que los soldados no estaban adecuadamente protegidos de los equipos de imagen térmica de sus enemigos, ha detallado The Media Line. “Hay que ser mejor que el enemigo. Comprendimos entonces que había grandes lagunas en la parte de la supervivencia”, explica Picciotto a The Media Line.

Fuente: businessinsider.es