Musk anuncia la creación del ‘mejor chip’ para inteligencia artificial

Elon Musk, dueño de Tesla, anunció este domingo el desarrollo del chip AI6, que según él podría convertirse en el mejor chip para inteligencia artificial.

En su cuenta de X, Musk escribió:

“¡Acabo de tener hoy una excelente revisión de diseño con el equipo del chip Tesla AI5! Este va a ser un chip épico. Y el AI6 que le seguirá tiene posibilidades de ser, con diferencia, el mejor chip de IA”.

El magnate explicó que concentrar todo el talento de Tesla en una sola arquitectura de chip permitirá crear un producto “increíble” y que la decisión es un “no-brainer” en retrospectiva.

Anteriormente, Tesla había anunciado que los chips AI5 llegarían a finales de 2026 y el mes pasado firmó un contrato de 16.500 millones de dólares con Samsung para producir los AI6, aunque aún no se ha definido un calendario de fabricación.

Fuente: altavoz.pe