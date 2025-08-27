Unos científicos han logrado un avance tecnológico notable al inventar los LEDs de varillas cuánticas (QRLEDs) más brillantes y eficientes energéticamente de todo el mundo.

Los diodos emisores de luz (LEDs) se utilizan ampliamente en aparatos electrónicos desde hace décadas. Los recientes avances en materiales cuánticos han conducido a la creación de los LEDs de puntos cuánticos (QLEDs) y a los QRLEDs.

Ambos ofrecen anchos de banda de emisión estrechos y una alta pureza de color, superando a los LEDs tradicionales.

Entre ellos, los QRLEDs destacan por su mayor eficiencia. Sin embargo, los QRLEDs han venido arrastrando importantes problemas: su emisión en color verde es inferior a la de los QLEDs debido a la ineficiencia de la inyección de carga, la fuga de electrones en las interfases y las barreras estructurales que dificultan el transporte y la estabilidad de la carga.

El equipo integrado, entre otros, por Abhishek K. Srivastava y Maksym Prodanov, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) en China, ha superado ahora estos obstáculos con el desarrollo de las nuevas y mejoradas varillas cuánticas emisoras de luz verde.

Estos QRLEDs de última generación logran una emisión en color verde intenso (con longitud de onda de entre 515 y 525 nanómetros) de gran brillo, lo que permite pantallas con una pureza de color sin precedentes y una gama de colores maximizada.

Con una vida útil más larga y el triple de brillo que los modelos anteriores, estas fuentes de luz de vanguardia ofrecen imágenes ultravívidas y energéticamente eficientes para teléfonos inteligentes, televisores y dispositivos de realidad virtual.

Srivastava, Prodanov y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus nuevos LEDs de varillas cuánticas en la revista académica Advanced Materials, bajo el título “Highly Efficient and Stable Green Quantum Rod LEDs Enabled by Material and Charge Injection Engineering”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com