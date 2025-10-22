Cucaracha junto a su imitadora robótica

El robot HAMR-Jr, que en la fotografía vemos posando junto a una cucaracha, es un robot insectoide, todavía en fase de desarrollo. Con sus patas, se desplaza de un modo similar a como lo hacen bastantes insectos. Puede correr a gran velocidad; en proporción al tamaño de su cuerpo, se desplaza tan rápido como lo hace un guepardo.

El robot HAMR-Jr es obra de un equipo integrado, entre otros, por el robotista Kaushik Jayaram, de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos.

HAMR-Jr se desplaza con gran eficiencia hacia delante y hacia atrás. Pero hacia los lados no lo hace tan bien como una cucaracha. Tampoco se adapta a todo tipo de terrenos tan bien como lo hacen sus homólogas biológicas. Ni tampoco puede trepar por paredes como sí hacen las cucarachas y otros insectos.

Al robot de la fotografía todavía le queda una larga etapa de progreso tecnológico antes de que pueda igualar en todas sus cualidades a la humilde cucaracha que tiene a su lado.

Fuente: noticiasdelaciencia.com