Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Un grupo de científicos halló en Argentina el esqueleto de un dinosaurio desconocido que habría vivido hace 230 millones de años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del mundo

Científicos argentinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio desconocida que vivió hace aproximadamente 230 millones de años, informó el miércoles el instituto científico estatal.

El esqueleto de la especie de cuello largo bautizada como Huayracursor jaguensis fue hallado a tres mil metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Rioja, por un equipo paleontológico del Conicet. El hallazgo fue publicado en la revista especializada Nature.

Los investigadores señalaron en un comunicado que la antigüedad de la especie la ubica en el periodo triásico tardío, en el que aparecieron los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos.

«Estimamos que Huayracursor debe tener una edad de entre unos 230 a 225 millones de años, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo», explicó Agustín Martinelli, uno de los autores del artículo.

La especie forma parte de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo, aunque un individuo adulto de este dinosaurio tenía una longitud de unos dos metros y unos 18 kilos, señalaron los investigadores.

Del esqueleto del Huayracursor se halló una parte del cráneo, una serie vertebral completa hasta la cola y también extremidades anteriores y posteriores prácticamente completas. Los autores del artículo estimaron que, por el carácter casi completo del fósil, se convertirá en una referencia para estudiar la evolución temprana de los dinosaurios.

Un yacimiento nuevo que dará mucho de si

Pero en 2015, el equipo del Conicet comenzó a estudiar un potencial nuevo yacimiento del triásico superior en la Quebrada de Santo Domingo, a una altitud de unos tres mil metros en los Andes de La Rioja.

Frente a las dos cuencas geológicas citadas, que llevaban casi 70 años siendo investigadas por su fácil acceso, al estar situadas en llanura, la Quebrada de Santo Domingo es un terreno menos accesible y más compleja de explorar, por su altitud, fuertes vientos y clima extremo.

«Comenzamos los trabajos en 2015, y no fue fácil encontrar restos, casi que desistimos, pero tras dos viajes fallidos, en 2016 empezaron a salir fósiles interesantes», explicó en una entrevista con EFE Martinelli.

El esqueleto completo de saurópodo apareció en 2018, y «este solo es el comienzo de lo mucho que dará de sí esta unidad geológica con abundante fauna fósil», señaló Martinelli.

Fuente: sinembargo.mx