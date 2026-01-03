Crean un microrrobot que vuela tan rápido como un abejorro

En el futuro, se podrían usar robots aéreos tan pequeños como moscas y como otros insectos voladores para ayudar en la búsqueda de supervivientes atrapados bajo los escombros tras un terremoto devastador.

Al igual que los insectos reales, estos robots voladores podrían desplazarse por espacios reducidos a los que los robots más grandes no pueden acceder, y también serían capaces de sortear obstáculos estacionarios y esquivar cascotes en caída.

Hasta ahora, los microrrobots aéreos solo han podido volar despacio y a lo largo de trayectorias sin cambios pronunciados de dirección, una forma de volar muy distinta de la de los insectos reales, capaces de volar con suma agilidad y de eludir al instante la colisión con objetos en movimiento que se les acerquen.

Un equipo integrado, entre otros, por Kevin Chen y Yi-Hsuan Hsiao, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, ha diseñado, fabricado y probado microrrobots aéreos que pueden volar con una velocidad y agilidad comparables a las de sus homólogos biológicos, especialmente los abejorros.

La clave para lograrlo ha sido la creación de un controlador basado en inteligencia artificial. El controlador es el “cerebro” del robot que determina su posición y le indica hacia dónde volar.

El peso de cada uno de estos minúsculos robots voladores es menor al de un clip de sujetar papeles.

Chen, Hsiao y sus colegas exponen los detalles técnicos de su minúsculo pero muy hábil robot volador en la revista académica Science Advances, bajo el título “Aerobatic maneuvers in insect-scale flapping-wing aerial robots via deep-learned robust tube model predictive control”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com