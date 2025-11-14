¿Checo Pérez tendrá esta tecnología? Presumen simulador de alta generación para ganar en la F1 en 2026

Los equipos ya se preparan para lo que sigue, esto aunque la temporada de F1 continúa en el 2025. Por ello, esto podría ser clave para la siguiente campaña

Esta temporada sigue su curso y la realidad es que ha estado mucho más entretenida que años anteriores por lo parejo del campeonato de pilotos, sobre todo. Pero ante eso, muchos ya se preparan incluso para el 2026, lo cual requiere de actualizaciones tecnológicas como lo hecho por Williams. Este simulador lleva la experiencia al nivel más alto en la preparación de F1. ¿Checo Pérez también tendrá acceso a esas herramientas?

¿De qué trata este nuevo simulador de F1 que estrenará Williams?

Aquí los millones que se invierten marcan la diferencia entre tener un auto entre el montón o tener las máquinas más poderosas de todo el circuito de Fórmula 1. Ante dichas situaciones, la escudería británica indicó una actualización que dejará atrás un simulador con 5 lustros de antigüedad. Ahora, apostarán por una herramientas que ya podrían utilizar a partir del 1 de enero de 2026.

James Vowles (jefe del equipo) indicó que ahora tendrán un simulador que les permitirá tener una experiencia más realista para el piloto. Será un sistema de 360 grados que además mandará impulsos y sensaciones a través del volante. Dicho avance será gracias al hardware y el software que permitirá un mejor armado del carro semana con semana.

La transformación tecnológica a la que se está sometiendo esta escudería se da justo cuando han obtenido su mejor puesto en el campeonato de constructores desde el 2017. Con la carrera del GP de Brasil, el equipo busca cerrar de la mejor manera, entendiendo que su aunque corren en el presente, preparan su auto para el 2026.

¿Por qué esta actualización en la F1 se vuelve tan importante de cara al 2026?

Las nuevas escuderías tienen que aprender a competir con lo que tienen a la mano, por eso Williams se adelantó al entender que según las regulaciones del propio circuito, no se permitirán tantas pruebas ya en las pistas como ocurría en el pasado. Es decir, lo que hagas a nivel digital será clave para que el monoplaza tenga lo necesario para competir de la mejor forma cada fin de semana.

