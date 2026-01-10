Una experta asegura que la fertilidad masculina también depende de un ‘reloj biológico’

La doctora Carolina Monedero, responsable de la clínica de reproducción asistida Ginemed Málaga, ha explicado que la fertilidad masculina también depende de un ‘reloj biológico’, ya que la evidencia científica ha demostrado que el envejecimiento masculino se encuentra asociado con una disminución progresiva de la calidad seminal, una menor capacidad reproductiva y un aumento del riesgo de alteraciones genéticas en la descendencia.

«Durante años hemos pensado que la edad del varón no afectaba a su fertilidad, pero la evidencia actual afirma justo lo contrario», ha señalado Monedero, quien ha añadido que, con el paso del tiempo, la calidad seminal se ve comprometida, disminuye la movilidad de los espermatozoides, se producen alteraciones en su morfología y aumenta el daño en el ADN espermático. Todo ello repercute directamente en los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, con menores tasas de fecundación embarazo.

Según los expertos, esta disminución significativa de la calidad seminal puede observarse a partir de los 40 años, aunque en algunos casos, los cambios comienzan incluso antes, alrededor de los 30. El envejecimiento masculino no es el único factor que puede comprometer la fertilidad. Existen numerosos elementos externos que influyen negativamente en la salud reproductiva del hombre. Entre ellos, la exposición a tóxicos como pesticidas, metales pesados o determinados medicamentos; el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas; el estrés crónico; la vida sedentaria y una alimentación poco saludable. También la obesidad y ciertas enfermedades hormonales pueden afectar la función testicular y la producción de espermatozoides.

«Adoptar hábitos de vida saludables y reducir la exposición a tóxicos es clave para mantener la fertilidad durante más tiempo», añade la especialista. Seguir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y antioxidantes, practicar ejercicio de forma regular y evitar el tabaco, el alcohol y las drogas, contribuye a mejorar la calidad espermática y el equilibrio hormonal. Controlar el estrés, mantener un peso adecuado y evitar el exceso de calor en la zona genital también son medidas sencillas pero eficaces para proteger la salud reproductiva.

Criopreservación del semen para preservar la fertilidad masculina

Los especialistas indican que, ante los diversos factores que pueden afectar la fertilidad masculina, la criopreservación del semen se ha consolidado como la técnica más utilizada y eficaz para su preservación. Este procedimiento consiste en congelar muestras de semen en bancos especializados mediante nitrógeno líquido a -196 °C, lo que permite mantener su viabilidad y potencial reproductivo durante largos periodos de tiempo.

Así, los expertos indican que conocer las opciones de preservación de la fertilidad permite tomar decisiones informadas y anticiparse al futuro, ya que cuidar la fertilidad no es solo una cuestión de planificación, sino también una forma de cuidar la salud y el bienestar a lo largo de la vida.

En este contexto, la revista ‘MedRxi’ describió el uso de células madre de esperma para restaurar la fertilidad en un paciente joven, realizado con el objetivo de reparar su fertilidad tras un tratamiento gonadotóxico.

Este procedimiento, aún en fase experimental, consiste en extraer tejido testicular antes del tratamiento del cáncer, aislar y congelar las células madre, e implantarlas nuevamente una vez superado el riesgo, con la esperanza de reactivar la producción de espermatozoides.

Aunque todavía no se han reportado nacimientos tras este tipo de trasplante en humanos, los resultados obtenidos en modelos animales son prometedores y demuestran la viabilidad de la técnica. Por tal razón, la experta concluye que «si estas técnicas se consolidan, podrían ofrecer una esperanza real a niños y jóvenes que pierden su fertilidad a causa de tratamientos médicos».

Fuente: infosalus.com