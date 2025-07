Nuevos antibióticos naturales ocultos dentro de nuestras propias proteínas

Unos científicos han identificado una nueva clase de péptidos antimicrobianos (AMPs) en proteínas del cuerpo humano capaces de eliminar selectivamente bacterias multirresistentes, especialmente del tipo Gram-negativo, responsables a menudo de infecciones graves en hospitales. El hallazgo podría abrir la puerta a tratamientos más eficaces contra infecciones resistentes a antibióticos convencionales.

Este grupo de científico ha contado con la participación de Marc Torrent, Roberto Bello-Madruga, Daniel Sandín y Jordi Gómez, del Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Javier Valle y David Andreu, del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida (MELIS) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona; María Nieves Larrosa y Juan José González-López, del Departamento de Genética y de Microbiología de la UAB, del Hospital Universitario Vall d’Hebron en Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC); y Laura Comas y María Ángeles Jiménez, del Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF) adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en España.

El estudio se ha centrado en un grupo de proteínas conocidas como proteínas de unión a glicosaminoglicanos (HBPs), que normalmente ayudan en procesos como la coagulación de la sangre o la inflamación. Usando herramientas computacionales, el equipo de investigadores coordinados por la UAB ha explorado más de un centenar de estas proteínas.

«La investigación se basa en una observación curiosa», explica el investigador del Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular de la UAB Marc Torrent, coordinador del trabajo, «ciertas proteínas de nuestro cuerpo que se unen a la heparina, una molécula que regula procesos como la coagulación y la inflamación, también pueden reconocer estructuras similares que se encuentran en la superficie de bacterias peligrosas». A partir de esta idea, los investigadores han identificado y sintetizado fragmentos de estas proteínas con potencial antimicrobiano.

De entre los candidatos seleccionados, cinco péptidos sintetizados en el laboratorio han mostrado una actividad potente frente a bacterias Gram negativas como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii, todas ellas culpables de infecciones graves en hospitales.

Uno de los péptidos, al que llamaron HBP-5, ha resultado especialmente prometedor: no solo elimina bacterias en el laboratorio de manera eficaz incluso en concentraciones muy pequeñas, sino que también actúa en un modelo de sepsis en ratones infectados, donde el tratamiento ha logrado reducir la carga bacteriana en varios órganos de forma significativa.

«Estos péptidos destacan por su potencia y su especificidad, con una toxicidad muy baja en células humanas, lo que indica que podría ser seguro como base para futuros tratamientos», explica Marc Torrent. «Estos resultados abren la puerta a una nueva familia de antibióticos derivados de proteínas propias del cuerpo, con la ventaja de que pueden actuar específicamente contra bacterias resistentes sin afectar a las células sanas», concluye el investigador de la UAB.

El estudio se titula “Mining the heparinome for cryptic antimicrobial peptides that selectively kill Gram-negative bacteria”. Y se ha publicado en la revista académica Molecular Systems Biology.

Fuente: noticiasdelaciencia.com