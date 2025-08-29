La alta concentración de THC se asocia con esquizofrenia y psicosis

Los productos de cannabis con alta concentración de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) están asociados con resultados de salud mental desfavorables, particularmente para la psicosis o la esquizofrenia y el trastorno por consumo de cannabis, según una revisión sistemática publicada en ‘Annals of Internal Medicine’.

Sin embargo, las pruebas disponibles actualmente tienen limitaciones y los investigadores piden que se realicen estudios con diseños mejorados para proporcionar una orientación más precisa a los médicos y al público.

Investigadores del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado (EEUU) y sus colegas analizaron 99 estudios con 221.097 participantes realizados entre 1977 y 2023. La selección de estudios fue intencionadamente amplia e incluyó estudios que examinaban las asociaciones entre los productos de cannabis de alta concentración y los resultados de salud mental, independientemente de si el estudio tenía como objetivo evaluar los efectos terapéuticos.

Los productos de cannabis de alta concentración se definieron como aquellos con una concentración de THC superior a 5 mg o al 10 por ciento por dosis o los productos descritos como concentrados de alta potencia, ‘shatter’ o ‘dab’. Los resultados de salud mental de interés incluyeron ansiedad, depresión, psicosis, esquizofrenia, trastorno por consumo de cannabis (CUD) y otros trastornos por consumo de sustancias.

Los investigadores definieron los efectos agudos (en un plazo de 12 horas), los efectos posagudos (tras un uso constante durante 1 o 2 meses) y los efectos a largo plazo (tras un uso constante durante más de 1 año). En los estudios que no evaluaban los efectos terapéuticos, los productos con alta concentración de THC se asociaron con psicosis, esquizofrenia y trastorno por consumo de cannabis.

Por otra parte, no se encontraron estudios terapéuticos que mostraran efectos favorables sobre la psicosis o la esquizofrenia. De los estudios no terapéuticos, el 53 por ciento identificó asociaciones desfavorables con la ansiedad y el 41 por ciento encontró asociaciones desfavorables con la depresión. Entre los estudios terapéuticos, algunos sugirieron efectos beneficiosos para la ansiedad (47%) y la depresión (48%), mientras que otros sugirieron efectos desfavorables (24% para la ansiedad y 30% para la depresión).

Los hallazgos refuerzan las conclusiones previas de que las concentraciones más altas de THC aumentan el riesgo de consecuencias adversas para la salud mental; sin embargo, no proporcionan la evidencia definitiva necesaria para ofrecer un consejo claro a los pacientes.

Fuente: infosalus.com