Investigadores descubren un fármaco que podría combatir la hepatitis E

El principio activo se encuentra en ensayos clínicos como tratamiento para la hepatitis C

Un equipo de investigadores alemanes y chinos ha encontrado un compuesto eficaz contra el virus de la hepatitis E, una enfermedad para la que no existen fármacos específicos. Se trata de bemnifosbuvir, una molécula ya eficaz contra otros tipos de hepatitis y que se encuentra en ensayos clínicos.

La hepatitis E es una inflamación del hígado producida por un virus que penetra en el organismo humano por vía oral. En la población con un sistema inmunitario íntegro, suele producirse una recuperación espontánea de la fase aguda; sin embargo, el virus puede cronificarse en pacientes inmunodeprimidos, como receptores de trasplantes o personas portadoras del VIH. Las mujeres embarazadas se consideran especialmente vulnerables a sus complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen más de 19 millones de casos nuevos de infección, que causa unas 3.500 muertes anuales a nivel global. Aunque en China se ha desarrollado una vacuna capaz de prevenir la infección por el virus, no existe ningún tratamiento antivírico específico que detenga la evolución de la hepatitis E aguda.

Ahora, un equipo de investigación de la Universidad Ruhr de Bochum (Alemania), el Hospital Universitario de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Pekín (China) podría haber encontrado la primera solución farmacológica para el virus. Su estudio, publicado en la revista Gut en el mes de marzo, analiza el papel del bemnifosbuvir como un compuesto eficaz contra la enfermedad.

El trabajo fue financiado por el Programa Nacional Clave de Investigación y Desarrollo de China, el programa de investigación “Terapias Antivirales” de la Fundación Baden-Württemberg, la Fundación Alemana de Investigación dentro del Centro de Investigación Colaborativa 1129 (número de proyecto 240245660), el Centro Alemán de Investigación de Infecciones – Proyecto de Hepatitis TTU 05.823, la Fundación Municipal de Ciencias Naturales de Beijing y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China.

Un primer fármaco contra la hepatitis E

Los investigadores comenzaron buscando en una biblioteca comercial de análogos de nucleótidos/nucleósidos. Estas moléculas sintéticas imitan los componentes básicos de nuestro material genético y de los virus que lo atacan. El equipo analizó aproximadamente 500 compuestos de la biblioteca para ver si alguno de ellos podía inhibir al virus de la hepatitis E.

Para ello, infectaron cultivos celulares con el virus de la hepatitis E al que se había añadido un marcador fluorescente, permitiendo así visualizar si el virus era capaz de multiplicarse tras la exposición a los distintos compuestos seleccionados. Durante los experimentos, el equipo observó que, tras aplicar bemnifosbuvir el virus de la hepatitis E dejó de replicarse, mientras que las células tratadas permanecieron sanas. Los experimentos han evidenciado que la sustancia no solo bloquea la multiplicación viral en ensayos con células marcadas con fluorescencia, sino que además, en pruebas con animales, reduce la inflamación hepática causada por la infección.

El medicamento, además, está siendo probado actualmente como tratamiento para la hepatitis C. “Si los ensayos clínicos en curso de bemnifosbuvir contra la hepatitis C tienen éxito, el fármaco pronto podría estar disponible también para su uso fuera de indicación contra la hepatitis E”, afirman la doctora Viet Loan Dao Thi y el profesor Eike Steinmann, principales autores del estudio.

Fuente: infobae.com