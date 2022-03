Estatinas: Descubren que el medicamento para controlar el colesterol puede frenar la metástasis

Un grupo de investigadores ha descubierto que las estatinas son inhibidores del gen MACC1, asociado con la metástasis. No obstante, no se debe tomar como método preventivo

Todos los pacientes con cáncer tienen miedo de que se les produzca una metástasis, esto es que las células cancerígenas se extienden por todo el cuerpo, algo incurable. En la mayoría de las ocasiones, los pacientes no mueren por el cáncer principal que se les había detectado, si no por la expansión descontrolada de las células cancerosas. El peligro que muchas personas tienen es que se les produzca una metástasis silenciosa, cuando su tumor inicial es aún muy pequeño y no ha sido diagnosticado por ausencia de síntomas. La comprensión de los mecanismos moleculares de la metástasis es, por tanto, una pieza clave del rompecabezas de la lucha contra el cáncer.

Hasta ahora, las estatinas eran un medicamento que se recetaba a los pacientes con altos niveles de colesterol en sangre, sin embargo, un grupo de investigadores alemanes del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) de Heidelberg (Alemania) ha descubierto que las estatinas son capaces de frenar la aparición de metástasis. Hace ya más de diez años, este mismo equipo de científicos aportó un gran avance a la medicina cuando descubrió el gen MACC1, asociado a la metástasis del cáncer de cólon 1. Se ha visto que un cáncer que exprese este gen,es más probable que se expanda por otros tejidos del organismo. «Muchos tipos de cáncer se propagan sólo en pacientes con alta expresión de MACC1», explica uno de los líderes de la investigación, Ulrike Stein.

Una nueva esperanza

Este gen ha sido estudiado por muchos otros investigadores, confirmando su función en más de 300 publicaciones. Pero estos científicos no se han quedado rezagados, han continuado realizando investigaciones y han dado con un método que podría frenar la metástasis. Mientras buscaban qué tipo de medicamento podría servir como inhibidor del gen cancerígeno, realizaron un cribado de fármacos de alto rendimiento. Sin esperarlo, hallaron las estatinas y las probaron en varias líneas celulares tumorales, con resultados favorables. Resultó que los siete fármacos probados redujeron la expresión de MACC1 en las células, pero en distintos grados.

Decidieron entonces probar este medicamento del colesterol en ratas modificadas genéticamente con una mayor expresión de MACC1. Efectivamente hubo una supresión casi por completo de la metástasis y nuevos tumores. «Lo que es particularmente notable es que los beneficios continuaron en los animales incluso después de que redujéramos la dosis en relación con la cantidad que los humanos normalmente ingieren», dice Stein.

Por otro lado, también estudiaron a 300 mil pacientes que tomaban estatinas. Este análisis encontró una correlación. «Los pacientes que tomaban estatinas tenían sólo la mitad de incidencia de cáncer en comparación con la población general», explican los autores. No obstante hay que tener en cuenta que no se deben tomar estatinas como método preventivo sin consultar a un médico y hacer que se controlen los niveles de lípidos, ya que podría causar graves efectos secundarios. «Todavía estamos en los inicios. Las líneas celulares y los ratones no son seres humanos, por lo que no podemos trasladar directamente los resultados», reitera Stein.

Fuente: cope.es