El compuesto del regaliz negro podría ser clave en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal

Investigadores desarrollaron un modelo intestinal basado en células madre, identificando al glicirricina, un compuesto del regaliz negro, como un prometedor antiinflamatorio en tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) afecta a millones de personas en todo el mundo, y los tratamientos actuales a menudo no logran proporcionar un alivio duradero. Recientemente, un equipo de investigadores desarrolló un nuevo modelo intestinal basado en células madre que podría ayudar a descubrir terapias más efectivas. Sus hallazgos, publicados en Stem Cell Reports, apuntaron al glicirricina, un compuesto natural presente en el regaliz negro, como un candidato prometedor para reducir la inflamación intestinal y prevenir la muerte celular.

La EII es una condición crónica caracterizada por una inflamación continua en el tracto digestivo. Los síntomas comunes incluyen diarrea persistente, dolor abdominal, fatiga y otras complicaciones que pueden afectar significativamente la vida diaria. Se estima que alrededor de 4 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad, y el número sigue en aumento.

A pesar de que existen tratamientos como medicamentos antiinflamatorios y fármacos dirigidos al sistema inmunológico, muchos pacientes no responden adecuadamente o continúan experimentando síntomas a pesar de la terapia.

Modelo de Células Madre Replica la Enfermedad Intestinal Humana

Uno de los desafíos en el desarrollo de nuevos tratamientos para la EII es encontrar un modelo de laboratorio que refleje con precisión la pared intestinal humana. El screening de alto rendimiento (HTS), que permite a los científicos probar rápidamente miles de compuestos potenciales, depende de contar con un sistema confiable para estudiar la enfermedad.

Para abordar este problema, un equipo de investigación liderado por Yu Takahashi de la Universidad de Tokio en Japón, creó un modelo de intestino humano utilizando células madre. Los científicos luego provocaron una condición similar a la EII al exponer el tejido a una proteína inflamatoria importante vinculada a la enfermedad en pacientes.

El equipo confirmó que la proteína causó inflamación y muerte celular en el tejido intestinal cultivado en laboratorio. Con el modelo establecido, los investigadores examinaron aproximadamente 3,500 compuestos en busca de sustancias que pudieran proteger las células.

El Compuesto del Regaliz Negro Surge como un Candidato Principal

Entre los mejores desempeños se encontró el glicirricina, un ingrediente que ocurre de manera natural en el regaliz negro. Estudios anteriores ya habían sugerido que el compuesto podría ser útil en modelos celulares y animales de EII, y la nueva investigación proporcionó un apoyo adicional para sus beneficios potenciales.

En el modelo intestinal derivado de células madre, el glicirricina redujo significativamente la muerte celular intestinal. Efectos similares también se observaron en ratones con EII, donde el compuesto disminuyó los niveles de inflamación y redujo el daño a las células intestinales.

Potencial para Futuros Tratamientos de EII

Los investigadores afirmaron que los hallazgos demuestran cómo los modelos intestinales derivados de células madre podrían convertirse en herramientas valiosas para descubrir nuevos fármacos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunque los resultados iniciales son prometedores, se necesitarán estudios clínicos adicionales para determinar si el glicirricina puede tratar de manera segura y efectiva la EII en personas sin causar efectos secundarios perjudiciales.

Fuente: cadena3.com