¡El Wi-Fi tiene los días contados! Crean tecnología futurista que alcanza velocidades récord de 362 Gbps

¡El Wi-Fi tiene los días contados! Crean tecnología futurista que alcanza velocidades récord de 362 Gbps

¡Adiós al Wi-Fi tradicional! Un grupo de investigadores del Reino Unido desarrolló un revolucionario sistema inalámbrico óptico capaz de alcanzar velocidades de hasta 362.7 Gbps, una cifra que supera ampliamente a las redes Wi-Fi actuales y que podría transformar por completo la forma en que se conecta internet en hogares, oficinas y espacios públicos.

La nueva tecnología funciona utilizando luz en lugar de ondas de radio. El sistema incorpora pequeños láseres VCSEL instalados en un chip compacto, capaces de transmitir múltiples señales simultáneamente. Durante las pruebas, 21 láseres trabajaron al mismo tiempo y lograron velocidades individuales de entre 13 y 19 Gbps, alcanzando así el impresionante récord total de 362.7 Gbps en apenas dos metros de distancia.

Además de ofrecer conexiones ultrarrápidas, este sistema también reduce interferencias y consume menos energía que el Wi-Fi convencional. Los investigadores aseguran que no busca reemplazar completamente al Wi-Fi, sino complementarlo para descongestionar las redes actuales, especialmente en lugares con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. El avance fue publicado en la revista científica Advanced Photonics Nexus y ya es considerado uno de los desarrollos más prometedores en el futuro de la conectividad inalámbrica.

Fuente: hch.tv

Alberto Vazquez

Los científicos descubren por qué hubo plantas que sobrevivieron al meteorito

Los científicos descubren por qué hubo plantas que sobrevivieron al meteorito

El compuesto del regaliz negro podría ser clave en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal

El compuesto del regaliz negro podría ser clave en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal

Científicos chinos logran generar electricidad a partir de carbón sin combustión ni emisiones directas

Científicos chinos logran generar electricidad a partir de carbón sin combustión ni emisiones directas

Peces cebra también sueñan: descubren cuatro fases inéditas de descanso

Peces cebra también sueñan: descubren cuatro fases inéditas de descanso

El reto no es la tecnología, sino cambiar la mentalidad en las empresas

El reto no es la tecnología, sino cambiar la mentalidad en las empresas

Puebla se posiciona como polo estratégico de innovación científica en México

Puebla se posiciona como polo estratégico de innovación científica en México

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *