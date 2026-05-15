¡El Wi-Fi tiene los días contados! Crean tecnología futurista que alcanza velocidades récord de 362 Gbps

¡Adiós al Wi-Fi tradicional! Un grupo de investigadores del Reino Unido desarrolló un revolucionario sistema inalámbrico óptico capaz de alcanzar velocidades de hasta 362.7 Gbps, una cifra que supera ampliamente a las redes Wi-Fi actuales y que podría transformar por completo la forma en que se conecta internet en hogares, oficinas y espacios públicos.

La nueva tecnología funciona utilizando luz en lugar de ondas de radio. El sistema incorpora pequeños láseres VCSEL instalados en un chip compacto, capaces de transmitir múltiples señales simultáneamente. Durante las pruebas, 21 láseres trabajaron al mismo tiempo y lograron velocidades individuales de entre 13 y 19 Gbps, alcanzando así el impresionante récord total de 362.7 Gbps en apenas dos metros de distancia.

Además de ofrecer conexiones ultrarrápidas, este sistema también reduce interferencias y consume menos energía que el Wi-Fi convencional. Los investigadores aseguran que no busca reemplazar completamente al Wi-Fi, sino complementarlo para descongestionar las redes actuales, especialmente en lugares con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. El avance fue publicado en la revista científica Advanced Photonics Nexus y ya es considerado uno de los desarrollos más prometedores en el futuro de la conectividad inalámbrica.

Fuente: hch.tv