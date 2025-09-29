Descubren que los fármacos de la familia de las sulfonilureas podrían reducir la capacidad de secretar insulina

Las sulfonilureas, componentes de algunos fármacos para la diabetes tipo 2 han sido durante años un pilar fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, distintos estudios han comprobado que pierden eficacia con el tiempo, pudiendo llegar provocar más efectos secundarios que otros fármacos antidiabéticos

En este contexto, un estudio publicado recientemente en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, ha profundizado en esta problemática para confirmar que los fármacos de la familia de las sulfonilureas pueden provocar una pérdida de identidad de las células productoras de insulina, reduciendo su capacidad para secretar la hormona y acelerando la progresión de la diabetes tipo II.

El estudio analiza cómo la resistencia de los tejidos periféricos al efecto de la insulina fuerza a las células β a producir más insulina, y como con el tiempo, este sobreesfuerzo conduce a la pérdida de masa funcional de células β, sin las cuales, la producción de insulina cae y los niveles de glucosa en sangre aumentan.

Hasta ahora se consideraba que la muerte de las células β era la principal responsable de la pérdida de masa celular funcional en la diabetes tipo 2, sin embargo, hace poco se ha visto que la pérdida de identidad de estas células también juega un papel importante.

Se sabía que esto pasaba en modelos ratones, pero ahora los investigadores pertenecientes al IDIBELL, la Universidad de Barcelona, el Hospital Universitario de Bellvitge y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), lo han conseguido corroborarlo en humanos, de manera que, según han explicado, «las células β no sólo mueren sino que también pierden su identidad funcional y, aunque siguen vivas, revierten a un estado en el que son incapaces de producir y secretar insulina de forma efectiva».

En este sentido, Eduard Montanya, líder del grupo de Diabetes, nutrición y enfermedades endocrinas del IDIBELL, médico en el Hospital de Bellvitge, investigador del CIBER y catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la UB, ha explicado que «parece que las sulfonilureas contribuyen a esta pérdida de identidad celular, incrementando y potenciando su pérdida de función».

Las sulfonilureas son unos fármacos capaces de interaccionar directamente con las células β para estimular la secreción de insulina. Inicialmente, son eficaces al reducir los niveles de glucosa en sangre, pero a la larga pierden la capacidad de restablecer el control glucémico, lo que se conoce como fallo secundario de las sulfonilureas.

Ahora, los investigadores ha comprobado que la exposición continuada a estos fármacos contribuye a la pérdida de función de las células β, lo que explicaría que cada vez sean menos eficaces para reducir la glucosa en sangre, lo que podría acelerar la progresión de la diabetes tipo 2.

Para entender cómo sucede, el equipo de Montanya ha analizado el efecto de la glibenclamida, una sulfonilurea, en células β pancreáticas sanas expuestas a condiciones normales de glucosa; y los resultados han sido claros: las células expuestas al fármaco mostraron una reducción en la expresión de genes esenciales para su función, aumentaron la tasa de muerte celular y perdieron capacidad de secreción de insulina en respuesta a la glucosa.

En este sentido, los investigadores han recalcado que «hemos podido confirmar que la glibenclamida tiene efectos negativos sobre las células β y acelera la pérdida de masa funcional, y que lo hace de forma tiempo-dependiente, dado que la afectación es mayor a más tiempo de exposición».

Este equipo de científicos ha mostrado que el mecanismo por el que las sulfonilureas provocan la pérdida de identidad de las células beta es, cuando menos parcialmente, a través de la inducción de estrés en el retículo endoplasmático, una estructura subcelular implicada en la fábrica y modificación de proteínas.

Estos resultados proporcionan una base para entender la pérdida de eficacia de las sulfonilureas en el tratamiento de la diabetes y su potencial contribución al progreso de la enfermedad, aunque hacen falta más estudios para ver cómo se traduce este hallazgo a la práctica clínica.

Fuente: infodiabetico.com