Hallazgo en San Pedro: descubren un fósil único en Argentina de un perezoso gigante que vivió hace 200.000 años

El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro logró recuperar una pieza ósea extremadamente rara perteneciente al sistema de sujeción de la lengua de un Lestodon Armatus. Se trata del primer registro de estas características para la especie en Argentina y uno de los pocos antecedentes conocidos en Sudamérica

Un pequeño hueso fósil de apenas 16 centímetros de longitud se convirtió en una pieza de enorme valor científico y patrimonio paleontológico de San Pedro.

El Grupo Conservacionista de Fósiles, fundador del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, anunció el hallazgo de un hioides perteneciente a un ejemplar de Lestodon Armatus, un gigantesco perezoso terrestre que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años.

La pieza descubierta formó parte del denominado aparato hioideo, una compleja estructura integrada por pequeños huesos que se articulan entre sí y con el cráneo. Su función principal es sostener la lengua y permitir acciones fundamentales para la vida del animal, como la alimentación y la vocalización.

Los especialistas destacaron que este tipo de elementos son extremadamente difíciles de encontrar en el registro fósil. Debido a su pequeño tamaño y fragilidad, suelen desintegrarse rápidamente tras la muerte del ejemplar por acción de la erosión y otros procesos naturales. Por esa razón, los hallazgos de hioides fósiles son muy escasos incluso en especies ampliamente estudiadas.

Desde el Museo Paleontológico de San Pedro explicaron que el descubrimiento reviste características inéditas para la Argentina. Si bien anteriormente se habían encontrado estructuras similares en otros grandes perezosos prehistóricos, como megaterios y glosoterios, nunca se había registrado una pieza de este tipo perteneciente a un Lestodon Armatus dentro del territorio nacional.

Los investigadores señalaron, además, que existe un único antecedente comparable para esta especie en Uruguay. En aquel caso se trató de una pieza incompleta correspondiente a un ejemplar juvenil. El fósil recuperado en San Pedro, en cambio, pertenece a un individuo adulto y presenta un estado de conservación excepcional.

La importancia científica del hallazgo radica en que permitirá ampliar el conocimiento sobre una parte de la anatomía de la que hasta ahora existían datos limitados. Además, el ejemplar argentino posee una antigüedad considerablemente mayor que el uruguayo, ya que corresponde a un animal que vivió cerca de siete veces antes. Esta diferencia temporal podría aportar información valiosa para futuras investigaciones sobre la evolución de la especie.

Otro aspecto que fortalece el valor del descubrimiento es que el pequeño hueso fue hallado junto a gran parte del esqueleto del animal. En el sitio se recuperaron pelvis, fémures, escápulas, húmeros, tibias, molares, arcos cigomáticos y otras piezas que continúan siendo excavadas por los especialistas.

La singularidad de la pieza motivó la participación de numerosos investigadores y especialistas de distintas instituciones científicas del país, quienes colaboraron en el análisis morfológico y la clasificación del fósil. Entre ellos se encuentran reconocidos paleontólogos vinculados a universidades nacionales, al CONICET y a diversos museos especializados.

Participaron Alfredo Carlini (Laboratorio de Morfología Evolutiva y Desarrollo-FCNyM UNLP), Laura Cruz (MACN-CONICET), Germán Gasparini (División Paleontología de Vertebrados-MLP-CONICET), Francisco Prevosti (Universidad de La Rioja), Martín Zamorano (CONICET), Alberto Boscaini (CONICET), Brenda Ferrero (CICYTTP-CONICET), Ángel Miño Boilini (CECOAL-CONICET-UNNE). reconocidos paleontólogos.

El hallazgo se produjo en Campo Spósito, un reconocido yacimiento paleontológico ubicado en proximidades a la desembocadura del arroyo El Tala. El lugar, descubierto en 2001 por el propio equipo del museo, corresponde a un antiguo ambiente fluvial cuya antigüedad fue estimada en alrededor de 200.000 años.

Una vez concluido el proceso de estudio, el hioides pasará a integrar la colección permanente del Museo Paleontológico, donde se transformará en una de las piezas más destacadas de sus exhibiciones. Actualmente, la institución expone fósiles correspondientes a unas 35 especies de las más de 75 que han sido descubiertas en el partido de San Pedro, consolidando a la ciudad como uno de los principales referentes paleontológicos de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: laopinionsemanario.com.ar