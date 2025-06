Crean con impresión 3D gominolas capaces de combatir carencias nutricionales

Más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen déficit de hierro, siendo esta la principal causa de anemia en la población. Unas nuevas gominolas podrían ayudar a incrementar los niveles de hierro de estas personas así como combatir otras carencias nutricionales.

Estas gominolas, impresas en 3D y enriquecidas con vitaminas y minerales, son obra de un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en España, la Universidad de Foggia en Italia y la Universidad de Jiangnan en China.

Esta innovación abre una nueva vía para combatir carencias nutricionales en la población, como falta de hierro o bajos niveles de vitaminas, de una manera personalizada.

Las gominolas, elaboradas con un gel de almidón y agar, están diseñadas para definir volúmenes adaptables en los que se puede introducir las cantidades precisas de nutrientes según las necesidades de cada persona. Aplicando un proceso de impresión 3D, el equipo de especialistas de España, Italia y China logró crear estas nuevas gominolas, manteniendo tanto la estructura como la calidad de los componentes nutricionales.

“Nuestro trabajo responde a la creciente demanda de alimentos funcionales, que puedan dar respuesta a carencias nutricionales específicas. Por ejemplo, actualmente se estima que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen déficit de hierro, y esta es la principal causa de anemia en la población. Con estas gominolas, podríamos incluir nutrientes esenciales en la dieta diaria de una manera sencilla y ayudar a aumentar estos niveles de hierro”, apunta Purificación García Segovia, investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos de la UPV.

El equipo de investigación y desarrollo comprobó también que son fáciles de masticar y tienen una textura adecuada para el consumo inmediato. Además, se mantienen estables durante un plazo razonable de tiempo tras su fabricación, lo que abre la puerta a que se puedan distribuir en máquinas expendedoras.

“Los resultados que hemos obtenido hasta el momento son muy positivos. Seguimos trabajando para mejorar algunos aspectos, pero este trabajo constituye un nuevo avance en la aplicación de la impresión 3D en la industria alimentaria en pro de la salud de las personas consumidoras”, concluye Xavier Martínez Monzó, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos.

Los autores de este trabajo de investigación y desarrollo exponen los detalles técnicos del mismo en la revista académica Journal of Food Engineering, bajo el título “3D-printed gummies with programmable internal voids as delivery systems for customized amounts of micronutrients”. El primer firmante es Adrián Matas-Gil, del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos.

Fuente: noticiasdelaciencia.com