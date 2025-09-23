Científicos crean IA capaz de predecir enfermedades años antes

Investigadores de Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Suiza desarrollaron Delphi-2M, un modelo de inteligencia artificial que predice enfermedades con años de antelación. Inspirada en la misma tecnología que ChatGPT, esta IA analiza secuencias de diagnósticos para detectar patrones invisibles a los métodos tradicionales.

Según Moritz Gerstung, especialista en IA del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer:

“Comprender un historial médico es como aprender la gramática de un texto; Delphi-2M detecta combinaciones y sucesiones en los datos antes de que se produzcan los diagnósticos”.

El modelo se entrenó usando medio millón de historiales clínicos del UK Biobank y evaluó su rendimiento con datos de casi dos millones de pacientes en Dinamarca.

Cómo Delphi-2M revoluciona la medicina preventiva

Delphi-2M no solo predice riesgos de infarto o ictus, sino que puede gestionar simultáneamente más de mil enfermedades, algo que los programas existentes no logran. Esto permite anticipar condiciones crónicas, orientar el seguimiento clínico y planificar intervenciones tempranas.

Tom Fitzgerald, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, asegura que modelos como este podrían “optimizar los recursos en sistemas sanitarios bajo presión”, un punto clave para hospitales y clínicas con alta demanda de pacientes.

Ética y escalabilidad: los retos de la IA médica

Los investigadores destacan que, aunque prometedora, Delphi-2M requiere más pruebas antes de su implementación clínica. Gustavo Sudre, del King’s College de Londres, enfatiza que este avance es un paso hacia modelos predictivos éticamente responsables, escalables e interpretables, asegurando que las predicciones no comprometan la privacidad ni la confianza de los pacientes.

Delphi-2M ofrece un equilibrio entre precisión médica y ética, lo que podría marcar un precedente en cómo se usan los modelos de inteligencia artificial en la salud global.

La IA que anticipa la vida

Imagina recibir un aviso personalizado años antes de que un problema de salud grave aparezca. Esa es la promesa de Delphi-2M: una IA que aprende de tu historial clínico, identifica riesgos invisibles y permite actuar antes de que sea tarde. Pacientes, médicos y hospitales podrían beneficiarse de esta revolución, transformando la medicina reactiva en preventiva.

