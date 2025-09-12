Unos cazadores le pusieron un GPS a un jabalí y en dos años descubren cómo conseguía esconderse de ellos

El comportamiento inédito de un jabalí permitió a los investigadores identificar que el animal eludía las batidas ocultándose lejos de los escondites tradicionales

Las poblaciones de jabalíes en el sur de Francia han supuesto un desafío constante para los cazadores locales. En 2022, la Federación de Cazadores del departamento de Aveyron decidió recurrir a la tecnología para comprender las tácticas de evasión de estos animales. Así, según ha informado OkDiario, los expertos eligieron a un ejemplar al que bautizaron como Phiphi y, en noviembre de 2022, le colocaron un collar con GPS para monitorizar de manera continua sus movimientos a lo largo de dos años.

El resultado fue inesperado: el animal implementó una estrategia inédita para eludir a los humanos, lo que generó asombro entre los investigadores y cazadores. Las primeras hipótesis indicaban que Phiphi, como la mayoría de los jabalíes, buscaría refugio en zonas de monte cerrado, donde la densa vegetación dificulta la acción de los cazadores. Sin embargo, el rastreo satelital reveló lo contrario.

Una estrategia de los más inteligente

A diferencia de las primeras hipótesis, los registros extraídos del GPS mostraron que el animal prefería reposar en espacios muy distintos a los estimados por los expertos. Phiphi elegía lugares abiertos, con escasa cobertura vegetal, como helechos, setos o pequeños acebos. Tal y como ha comunicado la Federación de Cazadores, la clave residía en que estos puntos, aparentemente vulnerables, no llamaban la atención y rara vez eran inspeccionados por los participantes en las batidas.

Con el tiempo, los técnicos constataron que estos comportamientos no respondían a una casualidad. El jabalí repetía los mismos escondites durante jornadas sucesivas, lo que evidencia una pauta de comportamiento perfeccionada con el tiempo. En este sentido, la propia Federación de Cazadores de Aveyron ha explicado que “la mayoría de los lugares que eligió no tenían nada de especiales”. Eso mismo fue precisamente la clave de sus movimientos: su mayor depredador, el ser humano, siempre iría a buscarle a las profundidades del bosque, por lo que quedarse en campo abierto fue, sin duda, una estrategia de los más inteligente.

Y es que, durante el periodo del experimento, el jabalí logró sobrevivir en un entorno donde las cacerías eran frecuentes, llegando a duplicar su peso original de 40 a más de 100 kilogramos. Este dato confirma la capacidad de adaptación y supervivencia de los jabalíes frente a la presión cinegética. Así, los datos brindados por el GPS desmienten la imagen generalizada que sitúa al jabalí como un animal que solo busca refugio en lo más profundo del bosque.

El experimento finalizó cuando la señal del dispositivo GPS se perdió. El rastro de Phiphi solo pudo ser recuperado gracias a un lance exitoso en la localidad de Boussac. Según comprobaron los investigadores, el animal se hallaba oculto en uno de sus habituales setos, confirmando la fiabilidad de las observaciones registradas durante los dos años de estudio.

De esta manera, el caso de Phiphi reabre el debate sobre las estrategias de caza y la convivencia entre humanos y fauna silvestre en Europa. La Federación de Cazadores de Aveyron evidenció cómo el seguimiento intensivo de algunas especies, puede alterar la comprensión de las conductas animales, planteando interrogantes sobre la efectividad de los métodos tradicionales y la necesidad de adaptarlos a comportamientos evolutivos de la fauna.

Fuente: infobae.com