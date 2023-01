Una serie de detallados análisis ha permitido averiguar la naturaleza de unos restos con una antigüedad aproximada de 80.000 años que fueron hallados en una caverna de Rockhampton, en Queensland, Australia. Y también deducir el tamaño corporal que tuvo en vida la bestia…

La investigación la ha llevado a cabo el equipo de Julien Louys, del Centro Australiano para la Investigación de la Evolución Humana, en la Universidad Griffith de Brisbane, Queensland, Australia.

Los restos analizados son de un wombat gigante ya extinto. La especie se denomina Ramsayia magna. La bestia pesaba en vida unos cien kilogramos, mucho más que el más grande de los wombats actuales. En la imagen se recrea la apariencia corporal que debía tener y se le muestra junto a un wombat actual, a la misma escala, para que se vea claramente la diferencia de tamaños.

Aunque también se ha venido llamando “wombat gigante” a otro animal extinto, el Diprotodon, este no es realmente un wombat, sino que pertenece a otra familia. Tal como dice Louys, describir al Diprotodon como un wombat es como llamar “cerdo gigante” a un hipopótamo.

En cambio, el Ramsayia magna sí es un verdadero wombat gigante.

El estudio realizado por Louys y sus colegas se titula “Cranial remains of Ramsayia magna from the Late Pleistocene of Australia and the evolution of gigantism in wombats (Marsupialia, Vombatidae)”. Y se ha publicado en la revista académica Papers in Palaeontology.

Fuente: noticiasdelaciencia.com