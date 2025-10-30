Un sorprendente descubrimiento bacteriano vincula con el océano las aguas subterráneas de Hawái

Las demás especies conocidas del género provienen de ambientes de agua dulce o suelo, no del océano

Se ha descubierto una nueva especie de bacteria en la costa de Oʻahu, lo que arroja luz sobre cómo conecta la vida microbiana invisible los ecosistemas terrestres y marinos de Hawái.

Investigadores de la Universidad de Hawái en Mānoa identificaron Caulobacter inopinatus, una especie de bacteria previamente desconocida encontrada en agua de mar recolectada cerca de una playa en la costa sur de Oʻahu.

El hallazgo fue inesperado porque todas las demás especies conocidas del género Caulobacter (un grupo científico que incluye especies estrechamente relacionadas) provienen de ambientes de agua dulce o suelo, no del océano.

El descubrimiento, realizado durante una clase de microbiología marina de pregrado en la UH Mānoa, comenzó como una demostración rutinaria sobre cómo cultivar bacterias a partir de muestras de agua de mar. Cuando una colonia que crecía en una placa de Petri se veía diferente a las demás, pruebas posteriores confirmaron que se trataba de algo completamente nuevo.

De la tierra al mar

Los científicos descubrieron que C. inopinatus no puede sobrevivir en las concentraciones de sal típicas del agua de mar, a pesar de estar aislado de ella. Esta paradoja llevó a los investigadores a investigar cómo llegó al océano. Determinaron que probablemente fue transportado desde la tierra por la descarga de agua subterránea submarina, el movimiento natural del agua subterránea dulce a través del lecho marino hacia el mar.

Se sabe que estas descargas transportan nutrientes y contaminantes a las aguas costeras; en este caso, también pueden transportar microorganismos terrestres. Los intercambios microbianos son importantes porque las bacterias desempeñan un papel crucial en el ciclo de nutrientes, la calidad del agua y la salud de los ecosistemas costeros.

«Comprender cómo se mueven los microbios entre la tierra y el mar ayuda a los científicos a rastrear el flujo de nutrientes y contaminantes que pueden afectar la calidad del agua costera, la pesca y la salud de los arrecifes de coral, cuestiones que impactan directamente en las comunidades y la economía de Hawái», dijo Stuart Donachie, coautor del estudio y profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la UH Mānoa. «Descubrimientos como el de C. inopinatus nos ayudan a rastrear mejor cómo las actividades terrestres y los procesos naturales influyen en los ambientes marinos a nivel microscópico».

El nombre de la especie, inopinatus, proviene de la palabra latina para «inesperado», lo que refleja tanto la naturaleza casual de su descubrimiento como sus sorprendentes características.

El estudio está dedicado al difunto profesor de Ciencias de la Tierra de la UH Mānoa, Craig Glenn (1954-2024), cuya investigación pionera sobre la descarga de aguas subterráneas submarinas en Hawái ayudó a esclarecer cómo interactúan el agua dulce y el agua de mar a lo largo de las costas de las islas, y al ex estudiante universitario de la UH, Justin Bukunt (1983-2011), cuyas primeras investigaciones sobre la descarga de aguas subterráneas en Kawaikui Beach Park informaron este descubrimiento. Sus contribuciones continúan inspirando a nuevas generaciones de científicos que exploran los entornos costeros únicos de Hawái.

El hallazgo se ha publicado el 16 de octubre en el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology: Caulobacter inopinatus sp. nov., from seawater off O‘ahu, Hawai‘i, and emended description of the genus Caulobacter

Fuente: vistaalmar.es