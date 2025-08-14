Sorprendente hallazgo sobre el cambio de sexo en aves de Australia

Nueva evidencia constata de que la inversión de sexo es más común en aves silvestres de lo que se creía, con posibles implicaciones para las especies amenazadas.

En un estudio de casi 500 aves de cinco especies australianas -incluyendo urracas, cucaburras, palomas y loris-, los investigadores de la Universidad de Sunshine Coast descubrieron que hasta un 6% presentaba las características físicas de un sexo, pero la composición genética del otro.

«Esto indica que la determinación del sexo en las aves silvestres es más fluida de lo que pensábamos y puede persistir hasta la edad adulta», afirmó en un comunicado Dominique Potvin, profesora asociada y coautora del estudio, publicado en Biology Letters.

Genéticamente hembras con órganos reproductivos masculinos

Las aves fueron examinadas post mortem tras ser ingresadas en hospitales de fauna silvestre del sureste de Queensland con lesiones o enfermedades no relacionadas. Los investigadores identificaron sus órganos reproductivos y analizaron su ADN para determinar el sexo genético. «Uno de los hallazgos clave fue que el 92% de las aves con inversión de sexo eran genéticamente hembras, pero tenían órganos reproductivos masculinos», explicó la Dra. Potvin.

También descubrimos un cucaburra genéticamente macho con actividad reproductiva, folículos grandes y un oviducto distendido, lo que indica una producción reciente de huevos.

Si bien la inversión sexual es conocida en peces, anfibios y reptiles, rara vez se documenta en aves y mamíferos silvestres. Este estudio proporciona una base para comprender este fenómeno en las poblaciones de aves de Australia.

«Comprender cómo y por qué ocurre la inversión sexual es vital para la conservación y para mejorar la precisión de la investigación sobre aves», afirmó el Dr. Potvin.

El Dr. Clancy Hall, autor principal, señaló que la presencia de individuos con inversión sexual podría afectar el éxito reproductivo en poblaciones silvestres, lo que genera preocupación sobre el impacto en las especies amenazadas.

«Esto puede provocar proporciones sexuales sesgadas, reducción del tamaño de las poblaciones, alteración de las preferencias de pareja e incluso la disminución de la población», afirmó la Dra. Hall, quien codirigió el estudio como parte de su investigación doctoral en UniSC.

La presencia de estas aves sexualmente ambiguas también desafía los métodos tradicionales para identificar el sexo de las aves, como los marcadores genéticos, el plumaje o el comportamiento.

«La capacidad de identificar inequívocamente el sexo y el estado reproductivo de los individuos es crucial en muchos campos de estudio», afirmó el Dr. Hall. Hemos establecido que las pruebas de ADN no siempre reflejan el sexo sospechoso.

Los investigadores de aves suelen tomar pequeñas muestras de ADN de sangre o plumas y toman decisiones basándose en los resultados que indican macho o hembra, pero esto podría ser erróneo hasta en un 6% de los casos.

Para el estudio, las aves con inversión sexual se clasificaron como machos genéticos con un fenotipo femenino completo, hembras genéticas con un fenotipo masculino completo y aquellas que muestran una combinación de características testiculares y ováricas.

Las causas de la inversión sexual en las aves no están claras, y los investigadores afirman que se necesitan más estudios para comprender mejor los desencadenantes ambientales y el posible impacto en las especies amenazadas.

Afirman que es posible que factores ambientales, como las sustancias químicas disruptoras endocrinas y los altos niveles de hormonas del estrés, puedan influir en el desarrollo sexual en las aves.

Por ejemplo, la cucaburra, reproductivamente activa y genéticamente macho, se encontró en una zona agrícola periurbana, donde dichas sustancias químicas pueden acumularse.

Fuente: notimerica.com