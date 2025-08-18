Por esta razón las ballenas hacen anillos bajo el agua cuando hay humanos cerca en BCS

Este comportamiento podría estar relacionado con su forma de interactuar y enviar señales bajo el agua

¿Sabías que las ballenas hacen anillos bajo el agua cuando hay humanos cerca? Baja California Sur es considerado uno de los santuarios de ballenas más importantes del mundo, ya que estos gigantes marinos visitan sus costas en ciertas temporadas.

Estos gigantes de océano hacen movimientos en forma de círculo bajo el agua que llaman mucho la atención, sobre todo cuando hay personas cerca. Aunque se pueden ver claramente, todavía no se sabe con certeza por qué lo hacen.

¿Por qué las ballenas crean círculos de burbujas cuando hay humanos cerca?

Un estudio reciente señala que las ballenas jorobadas hacen anillos de burbujas como una posible forma de comunicarse o interactuar con las personas.

A diferencia de los círculos que usan para atrapar peces, estos anillos son más pequeños, perfectos y se forman cuando no hay presas cerca.

Los investigadores vieron 39 anillos hechos por 11 ballenas distintas en momentos en que había embarcaciones o nadadores cerca.

Este comportamiento parece ser una forma intencional de llamar la atención, como un juego o una manera de comunicarse visualmente con quienes visitan lugares como La Ventana, en La Paz.

¿Qué descubrieron los investigadores sobre anillos bajo el agua que hacen las ballenas?

Para entender este fenómeno, el equipo de científicos reunió observaciones desde diferentes puntos, incluyendo cámaras submarinas, drones y aviones.

La combinación de estas herramientas permitió registrar con detalle cómo las ballenas manipulaban los anillos, controlando su tamaño y dirección.

Se notó que las ballenas a menudo esperaban para observar la reacción humana antes de continuar. Esta curiosidad y búsqueda de interacción sugiere que los círculos de burbujas podrían ser una señal visual en encuentros amistosos con humanos.

Además, el estudio forma parte de un proyecto más amplio llamado WhaleSETI, que intenta comprender cómo se comunican los animales inteligentes y aplicar ese conocimiento para buscar vida inteligente fuera de la Tierra.

¿Qué implicaciones tiene este comportamiento de las ballenas para comunicarse con otras especies?

Saber que las ballenas podrían usar estos anillos como una forma de comunicarse visualmente abre nuevas preguntas sobre cómo se relacionan con las personas y con otras especies.

Aunque todavía no se sabe con exactitud qué significan estos círculos, los estudios señalan que podrían ser un tipo de lenguaje sin palabras muy complejo.

Los expertos también creen que conocer mejor estos patrones puede ayudar a buscar señales de inteligencia en otros lugares del universo.

Por ahora, las ballenas jorobadas siguen sorprendiendo con sus juegos de burbujas, mostrando un lado distinto de su comportamiento en los mares de Baja California Sur, especialmente en sitios como Bahía Magdalena, donde se organizan safaris marinos.

Fuente: posta.com.mx