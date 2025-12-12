Los monos pueden tocar el ritmo de la música humana, descubren investigadores

Los investigadores han descubierto que los macacos pueden tocar un ritmo musical. El equipo dijo que, fuera de los humanos, la capacidad de sincronizar el movimiento con el ritmo (isocronicidad) es rara en los animales.

También reveló que este comportamiento se observó incluso cuando a los monos se les presentó una canción que aún no habían escuchado antes y cuando ya no fueron recompensados ​​por seguir el ritmo. Los hallazgos sugieren que vencer la percepción puede abarcar un continuo evolutivo más amplio de lo que se creía anteriormente.

