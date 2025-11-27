Los focas monje de Hawái revelan un lenguaje submarino con 25 nuevos llamados

Investigadores descubrieron que las focas monje de Hawái producen 25 tipos de vocalizaciones submarinas, superando las seis conocidas. Este hallazgo permite entender mejor su comunicación y cómo protegerlas del ruido humano en el océano

Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Biología Marina de Hawái (HIMB) ha ampliado significativamente el conocimiento sobre las vocalizaciones de las focas monje de Hawái (Neomonachus schauinslandi). Publicada en la revista Royal Society Open Science, la investigación analizó miles de horas de grabaciones acústicas pasivas y descubrió un repertorio de 25 vocalizaciones distintas, un notable aumento respecto a las seis vocalizaciones previamente documentadas en focas en cautiverio.

Los investigadores también encontraron que las focas utilizan estos llamados de baja frecuencia a lo largo del día. Se detectaron patrones vocales similares en todo el archipiélago hawaiano, y las tasas de llamado aumentaron en áreas con poblaciones más grandes de focas. Estos hallazgos crean una base esencial para interpretar el entorno acústico de esta especie críticamente amenazada y única de Hawái.

Revelando un mundo acústico oculto

«Descubrimos que las focas monje de Hawái, uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, son mucho más vocales bajo el agua de lo que se pensaba», afirmó Kirby Parnell, autor principal del estudio y candidato a doctorado en el MMRP. «Al analizar más de 4,500 horas de grabaciones de todo el archipiélago hawaiano, identificamos más de 23,000 vocalizaciones que representan al menos 25 tipos de llamados distintos».

El equipo de investigación utilizó grabadores acústicos pasivos colocados en cinco hábitats importantes de focas monje, abarcando sitios desde Moloka?i hasta las remotas Islas Northwestern de Hawái. Su análisis reveló tres avances importantes:

Repertorio vocal ampliado: Se identificaron 20 tipos de llamados previamente desconocidos.

Estrategia de comunicación novedosa: La evidencia sugiere que las focas pueden vincular diferentes llamados para crear «llamados combinacionales», una forma de comunicación nunca antes documentada en ninguna especie de pinnípedo.

Un llamado de forrajeo distinto: Los investigadores identificaron un nuevo tipo de llamado elemental, el «Whine», utilizado durante el forrajeo. Este es solo el segundo caso registrado de una especie de foca vocalizando mientras persigue activamente a su presa.

«Nos sorprendió la diversidad y complejidad de las vocalizaciones de las focas monje», comentó Parnell. «El descubrimiento de llamados combinacionales, donde las focas vinculan múltiples tipos de llamados, sugiere un nivel de complejidad en la comunicación acústica de los pinnípedos que no se conocía anteriormente. También fue inesperado encontrar un nuevo tipo de llamado, el «Whine», asociado con el comportamiento de forrajeo, lo que sugiere que las focas monje pueden usar el sonido no solo para aparearse o socializar, sino posiblemente también para forrajear».

Importancia para la conservación en aguas hawaianas

La foca monje de Hawái es el único mamífero marino que se encuentra exclusivamente en Hawái y tiene un valor cultural significativo. Comprender su comportamiento acústico es crucial para los esfuerzos de conservación, especialmente a medida que el ruido en los océanos continúa aumentando.

«Esta investigación proporciona la primera descripción integral de la producción de sonido submarino de focas monje hawaianas en libertad, un paso importante para entender cómo utilizan el sonido en eventos críticos de su ciclo de vida», explicó Lars Bejder, Director del MMRP, Profesor en el HIMB y coautor del estudio. «Dado que sus vocalizaciones se superponen con el mismo rango de baja frecuencia que muchos sonidos generados por humanos (por ejemplo, el ruido de los barcos), este trabajo también nos ayuda a evaluar cómo el ruido oceánico puede afectar la comunicación, reproducción y comportamiento de esta especie en peligro».

Estos resultados apoyan el uso futuro de monitoreo acústico pasivo para rastrear poblaciones de focas monje a través de su amplio rango de hábitat y proteger los entornos sonoros de los que dependen. La investigación continua conectará vocalizaciones específicas con comportamientos particulares, incluyendo forrajeo, movimiento, interacciones sociales y reproducción. Otro objetivo clave es el desarrollo de sistemas de detección automatizados que puedan monitorear los sonidos de las focas de manera más eficiente y con una perturbación mínima, ofreciendo una herramienta a largo plazo para la conservación y la investigación ecológica.

El equipo detrás del descubrimiento

El proyecto reunió a estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado y exalumnos de la Universidad de Hawái en Manoa, junto con colaboradores de Francia y del Programa de Investigación de Focas Monje del Centro de Ciencias de Pesca de las Islas del Pacífico.

«Anotar manualmente más de 23,000 llamados a mano no es una tarea pequeña, y tengo un equipo de pasantes a quienes agradecer por ayudar con el análisis!», compartió Parnell. «Esta investigación tampoco habría sido posible sin el apoyo del Programa de Investigación de Focas Monje de Hawái, que desplegó y recuperó los grabadores acústicos en el Santuario Nacional Marino Papahanaumokuakea».

El estudio fue apoyado por NOAA Fisheries a través de la Unidad de Estudios Ecológicos Cooperativos (CESU) con el premio NA19NMF4720181.

