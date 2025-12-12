La amenaza oculta de los pozos petrolíferos muertos

En algunos puntos del mundo, como por ejemplo en zonas boscosas del noroeste de Pensilvania en Estados Unidos, hay cientos de miles de pozos de petróleo y gas abandonados, cuya antigüedad se remonta en algunos casos hasta mediados del siglo XIX, mucho antes de que comenzaran a aplicarse los estándares de construcción modernos y de que entrasen en vigor las leyes hoy vigentes que regulan la construcción y gestión de explotaciones petrolíferas y gasísticas.

A menudo dejados destapados, estos pozos han estado expuestos al aire y a otros agentes erosivos y ello ha provocado que sus paredes se hayan corroído y estén deshaciéndose, filtrando sustancias químicas nocivas a la atmósfera y a las aguas subterráneas. Así lo revela un nuevo estudio.

La investigación la ha realizado un equipo integrado, entre otros, por Samuel Shaheen y Susan L. Brantley, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos.

Los autores del estudio inspeccionaron 18 pozos abandonados en el bosque nacional de Allegheny y sus alrededores y descubrieron que filtran metano no solo a la atmósfera, sino también a las aguas subterráneas adyacentes. Algunas de las aguas subterráneas de estos sitios también presentan altas concentraciones de hierro y arsénico disueltos. Utilizando un modelo geoquímico computacional, el equipo descubrió que el metano, un potente gas de efecto invernadero que atrapa más calor que el dióxido de carbono, interactúa con las rocas cercanas a los pozos, liberando de ellas metales que acaban pasando al agua subterránea.

“A medida que crece en el mundo la cantidad de pozos abandonados de petróleo y gas y con el paso del tiempo que hace que la integridad estructural de tales pozos se deteriore, el problema de la calidad del agua cobrará mayor importancia”, advierte Brantley. “Esto se debe a que, a medida que las tuberías se oxidan y se deterioran, los gases se infiltran en los acuíferos subterráneos cercanos y pueden disolver en el agua elementos tóxicos como el arsénico”.

Tras identificar los pozos abandonados basándose en la evidencia visual de fugas de gas, los investigadores tomaron 36 muestras de agua cerca de los pozos, así como de arroyos y acuíferos subterráneos, en el transcurso de entre una y siete visitas a cada sitio.

Los investigadores analizaron cada muestra e identificaron sus características químicas únicas.

El equipo descubrió que en algunos de los sitios de los que provenían las muestras abundan los metanótrofos (microorganismos que consumen metano), mientras que en otros abundan los metanógenos (que generan metano).

Tanto los metanógenos como los metanótrofos generan problemas en su entorno. En el caso de los metanótrofos, su consumo de metano va unido a la disolución del óxido de hierro de las tuberías metálicas o de la materia pétrea circundante, contaminando el agua subterránea cercana con elementos químicos como el arsénico. Los metanógenos, por su parte, producen metano, lo que también representa un problema de contaminación atmosférica.

El estudio se titula “Anaerobic oxidation of methane from abandoned oil and gas wells leaking into aquifers”. Y se ha publicado en la revista académica Geochimica et Cosmochimica Acta.

Fuente: noticiasdelaciencia.com