Encuentran un nido de avispas en la caja de conexiones de un sistema fotovoltaico de 28 años

Investigadores en Austria descubrieron un nido de avispas dentro de la caja de conexiones de un módulo fotovoltaico de 1998 instalado en un tejado. El módulo afectado mostraba una degradación significativa y un fallo parcial, aunque los resultados generales confirmaron la sorprendente durabilidad de los diseños de módulos fotovoltaicos antiguos

Las avispas construyen sus nidos en entornos protegidos, secos y resguardados Se pueden encontrar algunos en ubicaciones exteriores como debajo de los aleros y voladizos de los tejados, en áticos o altillos, dentro de cavidades en las paredes a las que acceden a través de pequeñas grietas o rejillas, así como en cobertizos, garajes o cajas de almacenamiento.

También pueden establecer nidos dentro de cajas nido para pájaros, árboles huecos, bajo estructuras de terrazas o patios, o dentro de arbustos y setos densos. Además de los entornos naturales y seminaturales, las avispas ocupan con frecuencia estructuras fabricadas por el hombre, incluidos los espacios detrás del revestimiento de los edificios y las aberturas de ventilación o chimeneas. También pueden encontrarse en maquinaria o vehículos en desuso, donde las condiciones de encierro y falta de perturbación ofrecen oportunidades adecuadas para anidar.

Ocasionalmente, se descubren nidos en lugares más inusuales o inesperados, lo que resalta la adaptabilidad de las avispas para explotar una amplia gama de espacios ocultos, incluidas las cajas de conexiones de los módulos fotovoltaicos, como observó recientemente Gernot Oreski, jefe del Grupo de Investigación sobre el Comportamiento de Envejecimiento de Polímeros en el centro de investigación austriaco Polymer Competence Center Leoben GmbH.

«Hicimos el descubrimiento en un módulo que formaba parte de un sistema en tejado instalado en Graz, Austria, a finales de 1998», explicó Oreski a pv magazine. «Mi antiguo supervisor de doctorado en la Universidad Técnica de Leoben, Reinhold Lang, se puso en contacto conmigo porque estaba interesado en la condición y el estado de envejecimiento de los módulos, y acepté llevar a cabo la investigación».

Los módulos, de 100 Wp y sin marco, fueron fabricados por Shell Solar, una empresa que ya no opera, y constan de 72 células de silicio policristalino, encapsulante de EVA y una lámina posterior (backsheet) de aluminio-Tedlar. Se observó una serie de características de degradación y fallos, predominantemente la decoloración de la lámina posterior y marcas de quemaduras localizadas asociadas con la formación de puntos calientes (hotspots). Solo un módulo presentaba corrosión severa.

«La semana pasada fuimos a realizar la caracterización del módulo en 2nd Cycle, una empresa emergente en Austria que desarrolla una línea de prueba automatizada para módulos fotovoltaicos», continuó Oreski. «Allí podemos medir curvas IV, electroluminiscencia (EL) e imágenes de fluorescencia ultravioleta (UV), así como obtener imágenes de alta resolución del módulo en menos de dos minutos. Para la preparación, desmantelamos las cajas de conexiones de todos los módulos y encontramos este viejo nido de avispas en el interior, junto con marcas de quemaduras en la carcasa y la lámina posterior».

«Es probable que la caja de conexiones siguiera siendo parcialmente operativa», añadió Oreski. «Probablemente una cadena del módulo seguía funcionando, mientras que la otra, donde la cinta de cobre y los contactos estaban completamente destruidos, ya no conducía correctamente y operaba a través del diodo de derivación (bypass)».

Análisis y durabilidad

El investigador cree que un fenómeno similar difícilmente se observaría en sistemas fotovoltaicos instalados en años recientes. «Supongo que es menos probable ya que las cajas de conexiones se han vuelto más pequeñas y delgadas, y la mayoría están selladas con un material de relleno (pottant)», afirmó. «He visto telarañas y nidos de pájaros adheridos a los módulos, pero nunca algo como un nido de avispas dentro de la caja de conexiones. Por otro lado, ¿cuánta gente abre realmente la caja de conexiones?».

También observó que las cintas de cobre estaban encapsuladas en una película de polímero, que estaba quemada. «Supongo que, debido a la entrada de humedad, la cinta de cobre se corroyó. Como consecuencia, ya no pudimos contactar con las células de este módulo y, por lo tanto, no tenemos datos de potencia ni imágenes de EL», añadió.

Los otros módulos probados mostraron una pérdida de potencia de entre el 10% y el 20%, con algunas roturas de células detectadas. «Esta es otra confirmación de que los módulos fotovoltaicos de aquella época eran más robustos en su diseño y más tolerantes a los efectos de la degradación y los modos de fallo. Ahora que hemos completado las pruebas, procederemos con la caracterización destructiva a nivel de material. Planeamos publicar los resultados en un artículo y presentarlos en conferencias el próximo año», concluyó Oreski.

Fuente: pv-magazine.es