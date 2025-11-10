Descubren una telaraña megagigante con más de 110 mil arañas

Un equipo de científicos europeos descubrió una telaraña gigante en una cueva entre Grecia y Albania, donde 110 mil arañas viven en comunidad sin atacarse entre sí

En un hallazgo que desafía la lógica de la naturaleza, un grupo de investigadores europeos reportó el descubrimiento de una telaraña colosal de más de 100 metros cuadrados dentro de la Cueva del Azufre, situada en la frontera entre Grecia y Albania. Lo que más ha sorprendido a los biólogos no es solo su tamaño, sino el hecho de que más de 110 mil arañas conviven pacíficamente en su interior, un fenómeno sin precedentes que plantea nuevas preguntas sobre la evolución y cooperación entre especies.

¿Cómo pueden 110 mil arañas vivir juntas sin devorarse?

Según el estudio publicado recientemente en una revista científica, esta es la primera evidencia de comportamiento colonial en dos especies comunes de arañas. El autor principal, István Urák, profesor asociado de biología en la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania, explicó que el hallazgo podría representar la telaraña más grande del mundo.

Dentro de esta inmensa red viven miles de ejemplares que cooperan para sobrevivir, compartiendo espacio y alimento. Los científicos creen que el secreto está en la abundancia de insectos dentro de la cueva —especialmente mosquitos y otros artrópodos—, lo que evita la competencia y el canibalismo habitual entre arañas.

En este ambiente extremo, donde predominan la oscuridad, la humedad y los altos niveles de azufre, las especies desarrollaron un sistema de convivencia organizada, algo nunca antes documentado. Los investigadores lo describen como “una superciudad arácnida”, un ecosistema cerrado que rompe las reglas conocidas de la naturaleza.

Este fenómeno ofrece una ventana única para estudiar la evolución social de las arañas y su adaptación a ambientes extremos. Los expertos sostienen que el descubrimiento podría cambiar lo que se sabe sobre comportamientos cooperativos en especies tradicionalmente solitarias.

Además, el equipo planea continuar las investigaciones para analizar cómo se comunican las arañas, cómo dividen el territorio y si este tipo de organización social podría repetirse en otros ecosistemas subterráneos del planeta.

Fuente: aztecaciudadjuarez.com