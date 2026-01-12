Descubren que los microbios mejoran los beneficios de los árboles al eliminar los gases de efecto invernadero

Investigadores de la Universidad Monash (Australia) han descubierto un superpoder climático oculto en los árboles. Tal y como se publica en ‘Sience’, su corteza alberga billones de microbios que ayudan a purificar el aire de gases de efecto invernadero y tóxicos.

Se sabe desde hace tiempo que los árboles combaten el calentamiento global mediante el consumo de dióxido de carbono (CO2) mediante la fotosíntesis. Sin embargo, este nuevo trabajo muestra que sus microorganismos también absorben grandes cantidades de otros gases que influyen en el clima.

El estudio, realizado principalmente por el doctor Bob Leung en el Instituto de Descubrimiento de Biomedicina (BDI) de la Universidad de Monash, y el doctor Luke Jeffrey en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Southern Cross (también en Australia), reescribe nuestra comprensión de cómo los árboles y sus microbios residentes dan forma a la atmósfera.

«Cada árbol alberga billones de células microbianas en su corteza», argumenta el doctor Leung, coautor principal. «Sin embargo, su existencia y función se han pasado por alto durante muchas décadas, hasta ahora».

Los investigadores pasaron cinco años tomando muestras de árboles en el este de Australia, incluidos humedales, tierras altas y bosques de manglares. Posteriormente utilizaron técnicas genómicas y biogeoquímicas avanzadas para determinar, por primera vez, las identidades, capacidades y actividades de los microbios que viven en su corteza.

«Sorprendentemente, la mayoría de estos microbios son especialistas adaptados a los árboles que se alimentan de gases que afectan el clima», detalla el doctor Leung. «Consumen metano, hidrógeno, monóxido de carbono e incluso compuestos volátiles liberados por los propios árboles».

La escala de este proceso oculto resultó ser asombrosa. «Contando todos los árboles de la Tierra, la superficie global total de corteza cubre un área aproximadamente igual a la de los siete continentes juntos», apuntan los investigadores. Esta actividad microbiana en este enorme ‘continente de corteza’ está eliminando potencialmente millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año, Estos gases pueden provenir de la atmósfera o del interior de los troncos de los árboles. Al consumir estos gases indeseables, los microbios de la corteza purifican el aire y mejoran los beneficios de los árboles de múltiples maneras.

El profesor Chris Greening del BDI comenta: «Ahora sabemos que cada árbol alberga diferentes microbios», comentan los investigadores. «Si logramos identificar los árboles con los microbios que consumen gases con mayor actividad, podrían convertirse en objetivos prioritarios para proyectos de reforestación y ecologización urbana».

Este descubrimiento podría beneficiar tanto al clima como a la salud humana. No obstante, además de ser un gas que afecta al clima, el monóxido de carbono también es un contaminante atmosférico tóxico. Los microbios arbóreos contribuyen a eliminarlo del aire, mejorando así su calidad.

