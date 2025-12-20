Descubren nueva especie de camaleón en Madagascar tras 150 años de confusión

Investigadores identificaron al camaleón Pinocchio de Madagascar como una especie distinta, Calumma pinocchio. Además, hallaron otra especie oculta, Calumma hofreiteri, revelando la rápida evolución de sus características

Madagascar es reconocida por su extraordinaria diversidad de camaleones, donde más del 40% de las especies conocidas a nivel mundial habitan en esta isla del este de África. Entre ellas se encuentra el camaleón Pinocchio, un reptil descrito durante casi 150 años. Este animal pertenece al complejo de especies Calumma gallus, un grupo en el que los machos son conocidos por sus apéndices nasales alargados. Hasta hace poco, la longitud y forma de este distintivo hocico eran las principales características utilizadas para identificar la especie.

Un nuevo descubrimiento sobre el camaleón Pinocchio

Estudios genéticos y anatómicos demostraron que el reptil conocido como camaleón Pinocchio no es la especie que los científicos pensaban. Según el equipo de investigación, representa una especie completamente nueva, que fue nombrada Calumma pinocchio para que sus nombres científico y común coincidan.

Especies ocultas dentro de los camaleones nariz larga

Al analizar el ADN de especímenes recolectados históricamente, los investigadores descubrieron una mayor complejidad dentro del grupo. Su trabajo reveló una segunda especie previamente no reconocida, Calumma hofreiteri, que había sido clasificada durante años como Calumma nasutum debido a similitudes en el apéndice nasal y otras características visibles.

«Los análisis genéticos son concluyentes: los camaleones nariz larga han engañado prácticamente a la investigación previa», explicó el autor principal, Dr. Frank Glaw, del Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns. «Nuestro estudio también reveló que los apéndices nasales pueden cambiar rápidamente en términos de longitud, forma y color. Su evolución es posiblemente impulsada por las preferencias de las hembras en la selección de pareja.»

Uso de museómica para identificar especies del pasado

Para actualizar la clasificación de los camaleones nariz larga, el equipo aplicó un enfoque de museómica, un método que permite a los científicos extraer ADN de especímenes de museo preservados durante mucho tiempo. La muestra más antigua del proyecto fue un camaleón recolectado en 1836. «El estudio muestra el gran potencial de los nuevos métodos de museómica para identificar correctamente los especímenes recolectados históricamente, especialmente en complejos de especies», destacó Prof. Miguel Vences, de la Universidad Técnica de Braunschweig.

Con estas dos especies recién descritas, Madagascar ahora alberga exactamente 100 especies de camaleones, contribuyendo a un total global de 236.

Fuente: cadena3.com