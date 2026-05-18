Descubren una nueva especie de pingüino y advierten que el cambio climático puede alterar su futuro en el océano Austral

La investigación identificó diferencias genéticas y morfológicas entre distintas poblaciones de pingüinos papúa distribuidas en el océano Austral. Especialistas advierten que el calentamiento global podría poner en riesgo la supervivencia de estas aves en las próximas décadas

Un estudio publicado en la revista Current Biology reveló que el pingüino gentoo o pingüino de papúa no corresponde a una sola especie, como se creía hasta ahora, sino a cuatro linajes distintos con características genéticas y morfológicas propias. La investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Andrés Bello.

El hallazgo permitió identificar una nueva especie denominada Pygoscelis kerguelensis, conocida como pingüino papúa del sureste, que habita exclusivamente en las Islas Kerguelen. Según los investigadores, se trata del primer descubrimiento de este tipo en más de un siglo dentro de la ornitología.

Análisis genético reveló cuatro linajes diferentes

Para desarrollar el estudio, los científicos analizaron 64 ejemplares provenientes de 10 colonias distribuidas en distintas zonas del océano Austral mediante técnicas genómicas de última generación.

Los resultados demostraron que el aislamiento geográfico y la fidelidad de estas aves a sus lugares de nidificación favorecieron una evolución diferenciada entre las poblaciones. Debido a que los pingüinos regresan siempre a las mismas colonias para reproducirse, el intercambio genético entre grupos se redujo considerablemente con el paso del tiempo.

A partir de esta evidencia, los investigadores propusieron reclasificar al antiguo pingüino papúa en cuatro especies distintas. El pingüino papúa del norte, ubicado en las Islas Malvinas; el pingüino papúa del sur, presente en la Antártida y Georgia del Sur; el pingüino papúa del este, que habita en las islas Crozet y Macquarie; y la nueva especie Pygoscelis kerguelensis.

Cambio climático amenaza la supervivencia de estas especies

Los científicos advirtieron que el cambio climático representa una amenaza creciente para estas especies debido a su alta especialización y limitada capacidad de adaptación a nuevos entornos.

Según las proyecciones climáticas hacia 2050, varias islas subantárticas podrían volverse inhabitables para las colonias de pingüinos que actualmente viven en ellas. La investigadora Juliana Vianna explicó que las especies insulares tienen pocas posibilidades de migrar hacia otros territorios debido al aislamiento geográfico de sus hábitats.

Especialistas señalaron que el calentamiento del agua y las alteraciones en las corrientes marinas podrían afectar al pingüino. Debido a que disminuiría la disponibilidad de alimento y las condiciones necesarias para la reproducción de estas aves marinas. Por ello, remarcaron la importancia de fortalecer la protección de los ecosistemas antárticos y subantárticos para garantizar la conservación de estas nuevas especies.

Fuente: inforegion.pe