Científicos peruanos descubren una nueva especie de parásito en peces amazónicos

Los ejemplares de palometas curuhuara fueron capturados en el río Nanay y eran comercializados en Iquitos

Un grupo de investigadores peruanos ha descubierto una nueva especie de parásito que ataca las palometas curuhuara, un pescado muy consumido en la Amazonía peruana.

El parásito, al que han denominado Anacanthorus santaclarae, por el lugar donde fue hallado, fue encontrado en un ejemplar de pescado que fue recolectado en una toma de muestras a ejemplares comercializados en el mercado de Santa Clara de la ciudad de Iquitos, región Loreto.

Los ejemplares fueron capturados en el río Nanay (agua dulce), según los pescadores. Esta es la primera vez que se observa esta clase de parásitos en palometas; se han reportado en 20 de los 30 peces examinados.

Jefferson Yunis, de la Universidad Científica del Sur, quien forma parte del equipo a cargo de la investigación, explicó que, al ser una identificación reciente, aún se están analizando los posibles efectos de un contagio en peces que viven en ríos o en espacios más controlados, como piscigranjas.

“El siguiente paso es intentar una infección experimental o esperar aislarlo de un pez de cultivo para poder conocer cuáles son los signos clínicos específicos que podría generar, como diferencias en el crecimiento o una insuficiencia respiratoria, al estar alojados en las branquias, en donde se observaron lesiones en las muestras recogidas”, señaló.

Enfermedades en humanos

El nuevo parásito se descubrió en el contexto del proyecto “Caracterización morfológica, ultraestructural y mitogenómica de helmintos con potencial zoonótico en la Amazonía peruana”, a cargo del investigador John Chero de la Cruz, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La iniciativa científica busca encontrar parásitos en peces de consumo humano que cuenten con potencial zoonótico, es decir, con la capacidad de causar alguna enfermedad en personas.

No obstante, el investigador señaló que en este caso el microorganismo no tendría algún efecto perjudicial en humanos, debido a que no se le ha observado rasgos zoonóticos. Asimismo, tampoco podría haber algún contacto directo por medio de su ingesta, ya que las branquias —lugar donde las hallaron— suelen retirarse al momento de usar el pescado en recetas.

Este nuevo estudio, publicado en la revista científica Acta Parasitológica, profundiza el conocimiento de la clase parasitaria Monogenoidea, en relación con los peces amazónicos. Con este reporte aumentan de siete a ocho las especies documentadas del género Anacanthorus en Perú.

¿Qué impacto podría tener?

El especialista indica que el descubrimiento de este patógeno en palometas puede encender las alarmas sobre contagios en especies como el pacu (Piaractus brachypomus) y la gamitana (Colossoma macropomum), de alta importancia en el ámbito de la acuicultura, debido a su alta producción como peces nativos a nivel nacional y sudamericano, respectivamente.

Ante ello, existe la posibilidad de que este monogenoideo o algunos similares, puedan infectar los espacios en los que se realiza la cría de esta ictiofauna, lo que, aunado a malas condiciones de conservación, significaría un fácil contagio entre peces. Esto representa un importante impacto en este rubro.

En la actualidad, existen tratamientos aplicados para el género en el que se ubica este parásito, como el uso de los baños de sal o de formol diluido. Sin embargo, aún se desconoce la efectividad de los mismos con esta nueva especie.

Análisis de las muestras

Los especímenes fueron examinados en el Laboratorio de Parasitología y Sanidad Acuícola del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en Iquitos. Para ello, se utilizaron técnicas de tinción y aclaramiento que permitieron observar las estructuras internas de los parásitos.

Tras el análisis, los microorganismos fueron depositados en la colección Helmintológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la colección del Laboratorio de Parasitología y Sanidad Acuícola (LAPYSA) del IIAP.

Este trabajo es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), y el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (ProCiencia).

El equipo de investigadores estuvo conformado por Germán Murrieta, del IIAP; Jennifer Anais y Enrique Ríos, de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP); y Jefferson Yunis, médico veterinario e investigador titular de la Universidad Científica del Sur y miembro del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La investigación es la primera parte de una serie de artículos sobre la identificación de nuevos patógenos en peces amazónicos, en los cuales los investigadores han observado, aproximadamente, 40 parásitos de los cuales se desconocen sus características, en una muestra general de 200 recolectados.

Fuente: andina.pe