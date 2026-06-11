Científicos chinos descubren el mayor cementerio de ballenas en el mundo

Investigadores chinos identificaron más de 500 esqueletos de ballenas en el océano Índico, en un corredor submarino de 1,200 kilómetros al oeste de Australia

Investigadores chinos descubrieron en el océano Índico el mayor cementerio de ballenas del mundo, con medio millar de esqueletos, algunos de ellos de 5.3 millones de años de antigüedad, según un estudio publicado el miércoles en la revista Nature.

Repartidos a lo largo de un corredor de 1,200 kilómetros al oeste de Australia, estos restos de cetáceos dan sustento a todo un ecosistema, en el que muchos organismos serían desconocidos para la ciencia, según el estudio.

Los científicos creen que tantas ballenas murieron en esta zona porque es una importante área de alimentación, además de tratarse de una fosa en forma de V que canaliza los cadáveres hacia las profundidades marinas.

Es un «descubrimiento realmente único», afirma el paleontólogo estadounidense Stephen Godfrey, que lo compara con la primera vez que se detectaron en 1977 fuentes hidrotermales repletas de vida en el fondo de los océanos.

«El fósil más antiguo, así como numerosos cráneos más recientes, muestran que las ‘caídas de ballenas’ se acumularon en este lugar de manera ininterrumpida durante al menos cinco millones de años», escribe en un artículo junto al estudio de Nature.

Ya se sabía que, cuando las ballenas mueren, sus cuerpos se hunden en el fondo de los océanos y alimentan la fauna de las profundidades, un fenómeno llamado ‘caída de ballenas’.

Pero los científicos quedaron «estupefactos» cuando comprendieron la dimensión del hallazgo, según dijo a AFP el principal autor del estudio, Xiaotong Peng, de la Academia China de Ciencias, que accedió al lugar en un pequeño sumergible.

«Descubrir una necrópolis de tal magnitud fue totalmente inesperado: la amplitud de la distribución, la profundidad y la gama de edades superan todo lo que habíamos imaginado», explica el científico.

En 2023, los investigadores chinos realizaron 32 inmersiones a bordo del sumergible «Fendouzhe» en esta zona del océano Índico llamada Diamantina.

«Los ecosistemas florecientes que vimos nos ofrecieron una perspectiva completamente distinta del entorno», dice Peng Zhou, coautor del estudio. Alrededor de los esqueletos se afanaban medusas, ofiuras (emparentadas con las estrellas de mar), gusanos comehuesos y moluscos bivalvos.

La mayoría de los 485 fósiles de cetáceos registrados pertenecen a la familia de las ballenas picudas, entre ellas una especie hasta ahora desconocida y hoy desaparecida. Los autores, extrapolando a partir del número de fósiles encontrados, estiman que más de 10 millones de esqueletos podrían yacer en el fondo del océano en la zona de Diamantina.

Fuente: eleconomista.com.mx