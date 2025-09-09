Así es el extraño ‘pez rata’ que utiliza dientes en la frente para aparearse

Los hallazgos se publicaron en Proceedings of the National Academy of Sciences el 4 de septiembre

Un equipo liderado por la Universidad de Washington ha identificado dientes en la parte superior de la cabeza del pez rata moteado macho adulto, que usa para sujetar a la hembra en el apareamiento.

En cuanto a los dientes, los vertebrados tienen mucho en común. Sin importar la forma, el tamaño o la agudeza, los dientes comparten orígenes genéticos, características físicas y, por supuesto, un lugar en la mandíbula. Los nuevos hallazgos cuestionan una de estas suposiciones fundamentales, según los autores.

El pez rata moteado, una especie parecida a un tiburón nativa del noreste del Océano Pacífico, tiene hileras de dientes en la parte superior de la cabeza, que recubren un apéndice cartilaginoso llamado tenáculo.

Los investigadores han especulado durante mucho tiempo sobre el origen de los dientes, estructuras tan vitales para la supervivencia y la evolución que la mayoría de nosotros rara vez nos detenemos a pensar en ellas.

Sin embargo, el debate se centra en la evolución de los dientes orales, sin considerar la posibilidad de que los dientes también puedan estar en otras partes. Con el descubrimiento de dientes en el tenáculo, los investigadores se preguntan dónde más podrían estar creciendo y cómo esto podría alterar las concepciones de la historia dental.

«Esta característica increíble y absolutamente espectacular revierte la antigua suposición en biología evolutiva de que los dientes son estructuras estrictamente orales», afirmó en un comunicado Karly Cohen, investigadora postdoctoral de la Universidad de Washington. «El tenáculo es una reliquia del desarrollo, no un ejemplar único y extraño, y el primer ejemplo claro de una estructura dentada fuera de la mandíbula».

El pez rata moteado pertenece a una categoría de peces cartilaginosos llamados quimeras, que se separaron de los tiburones en el árbol evolutivo hace millones de años. Con una longitud aproximada de 60 cm, el pez rata moteado recibe su nombre por sus largas y delgadas colas, que representan la mitad de su longitud. Solo los machos adultos tienen un tenáculo adornando la frente. En reposo, parece un pequeño cacahuete blanco entre los ojos. En erección, el tenáculo presenta un gancho y púas con dientes.

«Los peces rata tienen caras realmente extrañas», dijo Cohen. Cuando son pequeños, parecen un elefante comprimido en un pequeño saco vitelino.

Fuente: eldebate.com