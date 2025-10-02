¿Y el yeso autografiado? China inventa un pegamento para huesos que elimina tornillos metálicos, así es Bone 02

El nuevo pegamento para huesos Bone 02 promete cirugías rápidas y sin implantes metálicos, con recuperación más corta y menos riesgos de infección

Imagina que reparar un hueso roto sea tan simple como unir dos piezas con un adhesivo. Eso es lo que propone la ciencia a través del Bone 02, un innovador pegamento desarrollado en China y presentado el 9 de septiembre en el Hospital Sir Run Run Shaw, de la Universidad de Zhejiang.

Se trata de un biomaterial que completó el primer estudio clínico en más de 150 pacientes, demostrando seguridad y eficacia para reemplazar tornillos y placas metálicas en cirugías ortopédicas.

El equipo médico, liderado por el doctor Lin Xianfeng, logró un adhesivo biodegradable capaz de unir fragmentos óseos en apenas tres minutos. Además, Bone 02 desaparece de manera natural en seis meses, evitando cirugías posteriores para retirar implantes. Con esta innovación, las operaciones se vuelven más cortas, menos invasivas y con menores riesgos de infección o rechazo.

¿Cómo funciona Bone 02 y por qué es diferente?

Bone 02 se activa mezclando un polvo con un líquido, que después se inyecta en una incisión mínima de apenas 2 o 3 centímetros. En pocos minutos fija los fragmentos óseos, incluso en ambientes húmedos o con sangrado, algo que era una limitante para adhesivos anteriores.

Su resistencia también es sorprendente. Soporta presiones equivalentes a 200 kilos, con altos niveles de fuerza de compresión y corte. Esto lo convierte en un sustituto ideal de los implantes metálicos, que muchas veces requieren una segunda operación para ser retirados y pueden causar complicaciones como artritis en fracturas cercanas a articulaciones.

La inspiración detrás del pegamento para huesos

El origen de Bone 02 no está en un laboratorio, sino en el mar. El doctor Lin se inspiró en cómo las ostras se adhieren con fuerza a rocas y estructuras submarinas, resistiendo corrientes y salinidad. Tras casi una década de investigación, el equipo logró un adhesivo basado en calcio y fósforo, elementos compatibles con el cuerpo humano.

Esta bioinspiración no solo garantiza seguridad, también reduce costos al usar materiales accesibles. Además, al degradarse sin dejar rastro, se convierte en una opción más ecológica y práctica frente a los implantes metálicos tradicionales.

Casos clínicos que validan su eficacia

Uno de los primeros pacientes tratados con Bone 02 fue un hombre con fractura compleja de muñeca. Mientras que con métodos tradicionales habría requerido tornillos y una gran incisión, con este adhesivo el procedimiento tomó pocos minutos y la recuperación fue más rápida. Tres meses después, el hueso estaba completamente soldado sin complicaciones.

Más de 150 pacientes probaron el adhesivo en hospitales de Zhejiang y Shanghái, todos con resultados positivos. Aunque los hallazgos aún no se publican en revistas científicas, especialistas locales destacan que el material podría aplicarse en fracturas de cualquier tipo, incluidas aquellas con múltiples fragmentos pequeños.

El futuro del pegamento para huesos

Bone 02 no solo tiene aplicaciones clínicas en hospitales de alta especialidad, también podría usarse en contextos de emergencia como guerras o desastres naturales, donde reparar huesos con rapidez marca la diferencia entre la vida y la muerte. Al no requerir implantes ni equipo pesado, se perfila como una herramienta de impacto global.

Con este avance, la ortopedia da un salto hacia cirugías más simples, seguras y accesibles. Para los pacientes significa menos dolor, menos complicaciones y un regreso más rápido a la vida cotidiana. Bone 02 podría ser el inicio de una nueva era en la medicina ósea.

