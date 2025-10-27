Nueva batería de magnesio que podría acabar reemplazando a las de iones de litio

Unos científicos han desarrollado un prototipo de batería recargable de magnesio que supera muchos de los desafíos persistentes del almacenamiento de energía basado en magnesio. Este avance podría marcar el inicio de una posible nueva era en el almacenamiento de energía: disponer de una batería de recarga rápida fabricada con materiales sostenibles.

El logro es obra de un equipo integrado, entre otros, por Tetsu Ichitsubo, de la Universidad de Tohoku en Japón, y Tomoya Kawaguchi, de la Universidad de Tohoku y ahora en el Laboratorio Nacional de Argonne, en Estados Unidos.

Las baterías de iones de litio tienen una buena eficiencia, pero su problema es que el litio es un recurso escaso, lo que dificulta la producción de suficientes baterías de iones de litio para satisfacer las necesidades de las nuevas tecnologías y del crecimiento de la población mundial. En cambio, el magnesio es abundante en la corteza terrestre.

La razón por la que el magnesio no ha sido el material principal para las baterías recargables se debe a una reacción lenta que impide usarlas a temperatura ambiente.

Por lo tanto, lograr el funcionamiento de baterías de magnesio a temperatura ambiente ha venido siendo un objetivo muy perseguido por los grupos de investigación que han trabajado en el diseño de baterías de este tipo.

Conseguirlo significa poder almacenar energía de manera competitiva y sin depender de los limitados recursos de litio.

Utilizando un cátodo de nuevo diseño, Ichitsubo, Kawaguchi y sus colegas han logrado esta hazaña.

En las pruebas realizadas con un prototipo de su nueva batería, han comprobado que es capaz de suministrar la cantidad requerida de energía incluso después de 200 ciclos de carga y descarga.

Esto se demostró de forma inequívoca al hacer que un LED azul estuviera emitiendo constantemente su luz.

Ichitsubo, Kawaguchi y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva batería recargable de magnesio en la revista académica Communications Materials, bajo el título “Amorphous oxide cathode enabling room-temperature rechargeable magnesium batteries”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com