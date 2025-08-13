Espectrómetro del tamaño de un sello de correos

La miniaturización de dispositivos tecnológicos no cesa ni tampoco deja de sorprendernos. Ahora le ha tocado el turno a los espectrómetros, aparatos que descomponen la luz en sus distintas longitudes de onda o componentes y miden la intensidad de cada una, obteniendo en conjunto una serie de “firmas” que permiten inferir características físicas y químicas del objeto u objetos que han emitido la luz o que han interactuado con ella de otros modos.

Un equipo, encabezado por Harry M. Schrickx, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, ha demostrado con éxito un espectrómetro, mucho más pequeño que los fabricados con las tecnologías actuales, que puede medir con precisión longitudes de onda de luz desde la banda ultravioleta hasta la del infrarrojo cercano. Esta tecnología que ha permitido miniaturizar el espectrómetro, posibilita, entre otras cosas, la creación de dispositivos espectroscópicos incorporables como un simple chip más en casi cualquier aparato, por pequeño que sea.

Los espectrómetros son herramientas fundamentales para determinar las propiedades químicas y físicas de diversos materiales, basándose en cómo cambia la luz al interactuar con ellos. Se utilizan en aplicaciones que abarcan desde la astronomía hasta el diagnóstico biomédico. Sin embargo, los espectrómetros más pequeños del mercado son todavía bastante voluminosos. Seguramente, esta situación cambiará pronto.

El nuevo espectrómetro hace su trabajo con rapidez, funciona a bajo voltaje, y es sensible a un amplio espectro de luz. El prototipo de demostración tiene un tamaño de tan solo unos milímetros cuadrados; podría integrarse perfectamente en un teléfono inteligente.

Schrickx y sus colegas exponen los detalles técnicos de su minúsculo espectrómetro en la revista académica Device, bajo el título “Single pixel spectrometer based on a bias-tunable tandem organic photodetector”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com