Crean una tecnología que desafía al tiempo: Serán eternos, energía gratuita por siempre

La energía es uno de los recursos más buscados y valorados del mundo en estos momentos, producto de la transición energética que estamos atravesando. Los combustibles fósiles han demostrado su óptimo rendimiento durante décadas, pero su elevada huella ambiental nos obliga a dejarlos de lado y buscar nuevas opciones más compasivas con el medioambiente. Una energía renovable que tiene un lugar privilegiado en este contexto es la solar.

De hecho, la industria solar está atravesando una auténtica revolución con el surgimiento de productos revolucionarios que están desplazando los paneles solares convencionales. Una de las innovaciones más llamativas es la placa solar bifacial.

Este tipo de paneles capturan la luz solar por la parte frontal y trasera, aspecto que permite producir más energía a partir de la misma superficie. Con el uso de esta tecnología, es posible subir la generación de energía entre un 10 y un 20%.

Los vidrios fotovoltaicos son otro de los artículos que están llevando a la industria solar a otro nivel. Tienen integradas células solares, que permiten que ventanas y fachadas de edificios produzcan energía sin comprometer la vista arquitectónica.

Corresponde a una tecnología especialmente buscada en edificios comerciales y residenciales, donde la producción de energía integrada es capaz de disminuir de manera significativa la dependencia de fuentes externas.

A partir de ahora, los paneles solares serán “eternos”

El proyecto que cubrió un desierto con paneles solares ya delató que estábamos en otro punto de la historia solar, algo que queda 100% comprobado con la implantación de las células de perovskita, 10 veces más resistentes que los paneles solares convencionales.

Un grupo de investigadores ha logrado extender 10 veces más la vida útil de una célula solar de perovskita. Este avance logra que estas piezas se tornen más resistentes para su instauración a gran escala.

Las células solares de perovskita son famosas por su ligereza, que consiguen crear paneles ultrafinos con diversas aplicaciones. No obstante, la estabilidad de células como esta representaba un serio reto para su viabilidad comercial.

Ahora, científicos de la Universidad de Surrey han alcanzado una vida útil diez veces más larga. Han conseguido desarrollar unas células solares de perovskita que, al integrarles nanopartículas de óxido de aluminio, mejoran la durabilidad y la eficiencia.

Con este hallazgo sobre la mesa, las células solares de perovskita se convirtieron en piezas más resistentes para su aplicación a gran escala.

Las células solares de perovskita presentaban un problema

Llegados a este punto, conviene realizar una comparación, puesto que las células solares del estudio son de perovskita, más eficientes y asequibles que las de silicio, uno de los objetivos esenciales de los investigadores para su instauración comercial.

Sin embargo, el principio desafío era que las células padecían fugas de yodo, generando que la estructura reaccionara a nivel químico acotando su rendimiento. Sumado a esto, elementos como la humedad, el calor y el oxígeno agilizan este procedimiento.

Su problema quedó resuelto a base de investigación. El equipo de Surrey trabajó junto al Laboratorio de Física de Reino Unido y la Universidad de Sheffield para alcanzar la solución. Así fue como descubrieron que, al integrar nanopartículas de óxido de aluminio (Al₂O₃) dentro de la capa de perovskita, el yodo queda atrapado y no puede esfumarse.

Proyección de las células solares de perovskita como creadoras de energía

Las células solares con nanopartículas conservaron un elevado rendimiento durante más de dos meses (1530 horas), comparándolas con las escasas 160 horas de las células de perovskita tradicionales.

De esta forma, el estudio ha alcanzado un incremento en la durabilidad de estas células. La inclusión de las nanopartículas ha contribuido al desarrollo de una estructura de perovskita más uniforme, acotando los defectos del material como la humedad y ha establecido mejoras en la conductividad eléctrica.

El progreso registrado en esta tecnología abre la puerta hacia nuevas oportunidades para la energía solar, con la proyección de que, a base de más investigaciones, su potencial siga aumentando.

Estos nuevos paneles solares no son “eternos” literalmente, pero con una duración 10 veces más amplia que los paneles solares convencionales, podríamos considerarlos como tales, al menos por ahora. No obstante, China asegura que la perovskita no es el futuro de la energía, sino este material.

