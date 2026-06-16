Descubren cómo es por dentro una partícula que mantiene unida la materia: un superordenador revela su estructura en 3D con un detalle sin precedentes

Las nuevas simulaciones muestran cómo se organizan los quarks dentro del pión, una partícula esencial para mantener unidos protones y neutrones, acercando a los científicos a uno de los mayores misterios de la física

Un equipo de científicos ha confirmado que un superordenador ha logrado reconstruir con una precisión sin precedentes la estructura tridimensional interna del pión, una partícula subatómica fundamental para mantener unida la materia visible del universo. El hallazgo ofrece una nueva ventana al comportamiento de los quarks, los componentes elementales que forman protones, neutrones y otras partículas.

El avance, obtenido mediante complejas simulaciones realizadas en uno de los sistemas de computación científica más potentes de Estados Unidos, permite observar cómo se distribuyen los quarks dentro del pión en diferentes condiciones de movimiento. Se trata de una de las imágenes más detalladas jamás obtenidas de una partícula gobernada por la fuerza nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Pero hay un detalle que resulta especialmente fascinante: comprender el interior del pión podría ayudar a resolver una cuestión que lleva décadas intrigando a los físicos. ¿Cómo surge exactamente la materia visible a partir de quarks y gluones, las piezas más básicas del universo?

El pegamento invisible que mantiene unido el universo

Aunque rara vez aparece en los titulares científicos, el pión desempeña un papel crucial en la arquitectura de la realidad. Estas partículas actúan como intermediarias de la fuerza nuclear fuerte, el mecanismo que mantiene unidos protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos.

El hallazgo ofrece una nueva ventana al comportamiento de los quarks, los componentes elementales que forman protones, neutrones y otras partículas.

Sin esa interacción, los núcleos no podrían existir y, por extensión, tampoco los átomos, las moléculas, los planetas ni los seres vivos. Cada objeto que observamos depende, en última instancia, de procesos físicos en los que los piones tienen una participación esencial.

Sin embargo, estudiar estas partículas no resulta sencillo. Su diminuto tamaño y la complejidad de las interacciones que las gobiernan dificultan enormemente las observaciones experimentales directas. A diferencia del protón, cuya estructura interna ha sido investigada durante décadas, el pión sigue siendo uno de los grandes enigmas de la física nuclear.

Por eso los investigadores recurrieron a una estrategia diferente: recrear matemáticamente la realidad mediante simulaciones masivas. En lugar de observar directamente la partícula, construyeron un modelo computacional capaz de reproducir las leyes fundamentales que regulan el comportamiento de los quarks y gluones.

La técnica utilizada se conoce como cromodinámica cuántica en red o lattice QCD. En esencia, transforma el espacio-tiempo en una gigantesca cuadrícula digital donde las partículas interactúan siguiendo las ecuaciones de la física cuántica.

Y aquí aparece otro dato sorprendente: las simulaciones requirieron analizar millones de puntos distribuidos a lo largo de cientos de instantáneas del espacio-tiempo cuatridimensional, una tarea imposible sin el apoyo de supercomputadores de última generación.

Un mapa tridimensional nunca visto del interior del pión

Para llevar a cabo el proyecto, los investigadores utilizaron Polaris, uno de los superordenadores más avanzados disponibles para la comunidad científica estadounidense. Su capacidad de cálculo permitió reconstruir la posición y el movimiento de los quarks con un nivel de resolución inédito.

Aunque rara vez aparece en los titulares científicos, el pión desempeña un papel crucial en la arquitectura de la realidad.

El resultado fue una especie de tomografía cuántica del pión. Las simulaciones generaron imágenes tridimensionales que muestran cómo se distribuyen los quarks tanto en la dirección del movimiento de la partícula como en las dimensiones transversales.

Por primera vez, los científicos pudieron observar con gran precisión cómo cambia la estructura interna del pión dependiendo de la fracción de momento transportada por cada quark. Este análisis se basa en una herramienta conocida como distribución generalizada de partones (GPD, por sus siglas en inglés), considerada una de las técnicas más prometedoras para visualizar el interior de las partículas subatómicas.

Las GPD permiten combinar información espacial y dinámica, algo parecido a obtener simultáneamente una fotografía y un mapa de movimiento. Gracias a ellas, los investigadores no solo identificaron dónde se encuentran los quarks, sino también cómo contribuyen al comportamiento global de la partícula.

Pero hay otro hallazgo que llamó especialmente la atención del equipo. Las simulaciones revelaron que el tamaño transversal del pión disminuye a medida que aumenta su momento longitudinal. En otras palabras, cuando el pión se mueve con mayor energía en una dirección concreta, su estructura parece comprimirse lateralmente.

Lo más llamativo es que este patrón ya había sido observado anteriormente en el protón, lo que sugiere que podría tratarse de una característica común de las partículas compuestas por quarks.

Una pista decisiva para entender el origen de la materia visible

Más allá de las imágenes espectaculares obtenidas por los investigadores, el verdadero valor del estudio reside en sus implicaciones teóricas. La física moderna sabe que protones y neutrones están formados por quarks y gluones. Sin embargo, explicar cómo esas partículas elementales generan toda la masa y estructura de la materia visible sigue siendo uno de los mayores desafíos científicos.

Pero hay otro hallazgo que llamó especialmente la atención del equipo. Las simulaciones revelaron que el tamaño transversal del pión disminuye a medida que aumenta su momento longitudinal.

Los nuevos resultados aportan información crucial sobre los mecanismos de confinamiento, el fenómeno que impide observar quarks aislados en la naturaleza. Comprender por qué estas partículas permanecen permanentemente atrapadas dentro de protones, neutrones y piones es una de las preguntas fundamentales de la física contemporánea.

Además, el trabajo llega en un momento estratégico. Actualmente no existen mediciones experimentales directas de las distribuciones GPD del pión, por lo que las simulaciones constituyen una referencia indispensable para futuros experimentos.

Los datos obtenidos servirán como guía para instalaciones científicas de próxima generación, incluidas las que investigarán con precisión extrema la estructura interna de protones, neutrones y otras partículas subatómicas. De hecho, los investigadores ya han anunciado su siguiente objetivo: utilizar Aurora, un superordenador aún más potente, para construir mapas tridimensionales del protón con una resolución superior a la alcanzada hasta ahora.

La ambición es enorme. Cada nuevo detalle obtenido acerca de estas partículas acerca a la ciencia a una explicación más completa del origen de la materia visible. En cierto sentido, los científicos están elaborando un atlas del universo microscópico. Un mapa donde los continentes no son tierras emergidas, sino nubes de quarks; donde las fronteras están trazadas por gluones y donde las leyes cuánticas sustituyen a las carreteras.

Y quizá sea precisamente en esos paisajes invisibles donde se esconda la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad: por qué existe algo en lugar de nada. Cada simulación, cada cálculo y cada imagen generada por estos gigantes informáticos ilumina un poco más ese territorio oculto que sostiene silenciosamente toda la realidad.

Fuente: muyinteresante.okdiario.com