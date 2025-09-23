Así es el primer cargador 100% vegetal, 0% plástico y totalmente reciclable que nace de una semilla

«Es posible crear accesorios de alta tecnología para que sean beneficiosos para el medio ambiente y los consumidores»

Nadie duda de que la sostenibilidad es el camino para seguir de cara al futuro, y desde innov8 Iberia han dado un paso pionero con el lanzamiento de BiooFnix®, su nuevo cargador ecológico fabricado con un innovador material 100% vegetal, derivado de la semilla de ricino. Un producto que fusiona alta tecnología con una profunda conciencia medioambiental.

Donde muchos vieron una barrera, ellos vieron la oportunidad para la innovación. Fabricado con un polímero avanzado de origen vegetal y 0% plástico, el cargador es totalmente reciclable y ha sido concebido para tener un impacto mínimo en el medio ambiente desde su origen hasta el final de su vida útil.

Este material ecológico proviene de la semilla de ricino, cultivada en el marco de la iniciativa de agricultura sostenible. Como nos explicó Manuel Hassig, fundador de Innov8Iberia, «En muvit nos enfocamos en la filosofía de «cero residuos». Esto implica que el material ha sido diseñado para poder ser reciclado completamente sin generar desperdicios innecesarios y así cerrar el ciclo de vida del producto de manera eficiente».

En 2023, la compañía fue reconocida con la certificación GRS (Global Recycled Standard), un aval internacional que garantiza que toda la cadena de producción cumple con exigentes criterios sociales y medioambientales. Gracias a sus acciones han logrado evitar más de 110 toneladas de CO 2 eq evitadas en tres años gracias al uso de plásticos reciclados.

«Con este producto estamos mostrando al mundo que es posible crear accesorios de alta tecnología de una manera que sea beneficiosa tanto para el medio ambiente como para los consumidores», explica Hassig.» El hecho de que este cargador nos ayude a reducir las emisiones de CO2 en un 98% es una evidencia clara de que un enfoque local y sustentable puede ser alcanzado».

