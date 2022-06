Universidad Hebrea crea variedad de cannabis con un 20% más de THC

Por primera vez, los ingenieros de Rehovot mejoraron las cepas de cannabis medicinal con un 20% más de THC, un logro que ayudará a desarrollar nuevas cepas para los usuarios y a aumentar el rendimiento de los cultivos

La Universidad Hebrea de Jerusalén puede presumir con razón de haber hecho más por la investigación del cannabis que cualquier otra institución científica del mundo.

El profesor Raphael Mechoulam, nacido en Bulgaria, de 91 años, es un químico orgánico aún activo y profesor de química medicinal en la universidad que ha estudiado el cannabis (marihuana) durante más de cinco décadas. En 1976, él y su equipo consiguieron sintetizar el tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto psicoactivo del cannabis.

Mechoulam -que ha recibido el Premio Israel, el Premio Harvey, el Premio Rothschild y muchos otros galardones por sus investigaciones- ha realizado desde entonces importantes contribuciones a la química de los cannabinoides y al descubrimiento de los endocannabinoides. Estas moléculas producidas por el cuerpo son similares a los cannabinoides de origen vegetal en el sentido de que tienden a hacer feliz a la gente. También llamados cannabinoides endógenos, el primero fue bautizado por Mechoulam como anandamida, en honor a ananda, la palabra sánscrita que designa la alegría, la dicha y la felicidad.

Él y su grupo de investigación también lograron la síntesis total del cannabidiol (CBD), una sustancia química de la planta de cannabis sativa (cáñamo) que, en una de sus formas, está aprobada como medicamento para las convulsiones. También sintetizaron el cannabigerol (CBG), que puede ayudar a reducir el colesterol, proteger el cerebro y los nervios y reducir la hinchazón y puede ayudar contra la enfermedad de Huntington, la enfermedad inflamatoria intestinal y a estimular el apetito.

En su estudio inicial de los productos naturales, Mechoulam se sorprendió al saber que el compuesto activo del cannabis nunca se había aislado en forma pura. Decidió investigar su química, porque sin una sustancia química activa, podría utilizarse para la investigación básica o clínica. Recordó que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE UU no estaban interesados en concederle subvenciones porque decían: “La marihuana se fuma en México, no en EE UU”. Sin embargo, después de que un alto político estadounidense se enterara de que su hijo la fumaba y temiera que le afectara al cerebro, los NIH cambiaron de opinión. Finalmente, el Ministerio de Sanidad de Jerusalén concedió a Mechoulam permiso para obtener muestras de cannabis de la Policía de Israel para que no fuera encarcelado.

A falta de un coche, llevó la hierba a su laboratorio en autobús, lo que suscitó las preguntas de sus compañeros de viaje sobre lo que producía ese dulce olor.

Como no es psicoactivo, el CBD puede utilizarse en grandes cantidades. Los colegas médicos de Mechoulam descubrieron que podía detener los ataques epilépticos en la mitad de los pacientes jóvenes con epilepsia. Sin embargo, la realización de un gran ensayo clínico en niños con epilepsia tuvo que esperar 35 años. El doctor Mechoulam calificó este retraso de desafortunado, ya que se podría haber ayudado a muchos miles de niños.

En todo el mundo, la planta de cannabis está ganando en popularidad y legitimidad como tratamiento médico para una amplia gama de enfermedades. Ya se han identificado más de 200 principios activos, pero hasta ahora no había habido forma de adaptar las cepas para que produjeran determinadas sustancias del cannabis o de alterar la proporción entre ellas.

Una nueva generación de investigadores del laboratorio del profesor Alexander (Sasha) Vainstein, de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Robert H. Smith de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Rehovot, en colaboración con Mariana Bioscience Ltd., cerca de Rehovot, y con financiación de la misma, ha logrado crear una planta de cannabis con niveles más altos de sustancias de importancia médica, como el THC.

Los investigadores consiguieron aumentar el nivel de THC en casi un 17%, y el nivel de CBG, a menudo denominado “la madre de todos los cannabinoides”, en casi un 25%. Ahora, Vainstein y su equipo fueron capaces de aumentar la proporción de terpenos, responsables de maximizar los efectos eufóricos del cannabis, entre un 20% y un 30%.

El objetivo declarado de su estudio era encontrar una forma de intervenir en las vías bioquímicas de la planta de cannabis para aumentar o disminuir la producción de sustancias activas. Los investigadores lo lograron manipulando un virus de origen vegetal que primero había sido neutralizado. De este modo, no podía dañar la planta. A continuación, lo manipularon para que expresara los genes que influyen en la producción de sustancias activas en la planta de cannabis.

“Esto representa un uso innovador de estos instrumentos, que se construyeron utilizando herramientas de biología sintética”, explicó Vainstein. “A continuación, desarrollamos una tecnología innovadora basada en la infección con un virus manipulado para facilitar las reacciones químicas que aumentan las cantidades de las sustancias deseadas. En colaboración con Mariana Bioscience Ltd., examinamos las plantas infectadas y comprobamos que, efectivamente, los niveles de las sustancias en cuestión habían aumentado”.

Es la primera vez que los investigadores logran realizar una hazaña semejante con plantas de cannabis.

“Los resultados de este estudio serán valiosos tanto para la industria, para aumentar el rendimiento de las sustancias activas, como para los investigadores médicos para cultivar y desarrollar nuevas cepas para los usuarios de cannabis medicinal”, dijo Vainstein. Añadió que actualmente se están llevando a cabo experimentos más amplios con la planta modificada, que deberían estar a disposición de los líderes de la industria del cannabis y de la investigación médica en los próximos meses.

Compra de cannabis medicinal

Mientras tanto, a las autoridades de seguridad les preocupa que los 100.000 israelíes que tienen licencia del Ministerio de Sanidad para comprar cannabis medicinal en diversas formas, incluidos los compuestos de CBD, puedan correr un mayor riesgo de verse implicados en accidentes de tráfico porque podría influir en el juicio. Sin embargo, un estudio australiano ha descubierto que incluso dosis muy altas de hasta 1.500 miligramos de CBD no afectan a la conducción.

Publicado en el Journal of Psychopharmacology, el estudio de la Universidad de Sydney pidió a las personas que realizaran tareas de conducción simuladas después de consumir un placebo o grandes cantidades de CBD en forma de aceite.

A diferencia del THC, el CBD no parece intoxicar a las personas. En cambio, se ha informado de que tiene efectos calmantes y analgésicos. Sin embargo, el equipo añadió que su estudio analizó el CBD de forma aislada y que los conductores que toman CBD con otros medicamentos deben hacerlo con cuidado.

