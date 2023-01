Una niña encuentra un diente de 13 centímetros de un ‘supertiburón’ extinto

Los megalodones triplicaron el tamaño de los tiburones blancos actuales y fueron los reyes de los mares durante millones de años. «Es un hallazgo único», dice el curador del museo al que llevó la pieza

Con un tamaño que llegaba a triplicar el de los tiburones blancos actuales, por trazar una comparación, el megalodón fue durante millones de años el rey indiscutible de los mares. Sus demenciales dimensiones, de hasta 18 metros de largo, y sus aterradoras fauces le confirieron durante buena parte del Cenozoico un dominio que solo tocó a su fin cuando las edades de hielo hicieron mella en su población hasta terminar desapareciendo hace unos 2,6 millones de años.

Es por eso que cuando Molly Sampson, una estudiante de nueve años de la localidad de Prince Frederick (Maryland, EE.UU.), se encontró en una playa de su Estado un diente de este apabullante animal hace unas semanas, fue incapaz de creérselo. «Vi algo grande y parecía un diente de tiburón. Estábamos hundidos hasta las rodillas en el agua», relata la joven a la CNN, que este domingo ha contado su historia.

Al intentar levantar la pieza con una herramienta de tamizado, se dio cuenta de que era demasiado grande (aproximadamente 13 centímetros) para ser la de un tiburón. Por ello, decidió llevarla al cercano Museo Marino de Calvert, donde el curador de paleontología Stephen Godfrey confirmó sus sospechas. El hallazgo es significativo: según Godfrey, por lo general solo se descubren cada año cinco o seis dientes de megalodón comparables en tamaño al de Molly.

Aficionada a la búsqueda de dientes de tiburón, pasatiempo que debe al amor de su padre por los fósiles, ese día la joven exploradora partió por la mañana de su casa a la cercana playa de Calvert Cliffs después de que sus padres la regalaran por Navidad las botas de agua fría que había pedido para sofisticar su hobby. «Hay personas que pueden pasar toda la vida y no encontrar un diente del tamaño que encontró Molly. Esto es como un hallazgo único en la vida», anotó Godfrey, según quien el tamaño del diente indica que el megalodón en particular medía unos 15 metros de largo. Desde luego, aquel momento será algo que no olvidará hasta el fin de sus días.

Fuente: eldebate.com