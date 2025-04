Una investigadora extremeña diseña una herramienta con minas de lápiz que detecta antidepresivos en aguas residuales

Algunos compuestos de los medicamentos para tratar la depresión no son buenos para la flora y la fauna que habita en las aguas, y por tanto no lo son para las personas, tan relacionadas con este medio. Además, el elevado consumo de fármacos antidepresivos, junto con su ineficaz eliminación en las plantas de tratamiento de aguas residuales, hace que su presencia en los ambientes acuáticos sea bastante alta. Por ello, la detección y cuantificación de estos contaminantes han llegado a cobrar una gran relevancia con el fin de rebajar sus efectos nocivos sobre la vida acuática y la salud humana.

La investigadora María Cerrato, de la Facultad de Ciencias de la UEx, ha desarrollado una celda electroquímica sencilla y de bajo coste para la determinación del antidepresivo venlafaxina, un contaminante emergente incluido en la Lista de Vigilancia de la Unión Europea (UE) de 2022.

Además, y como complemento a esta celda, “por primera vez se muestra un diseño de sonda electroquímica que combina minas de lápiz con papel de filtro de fibra de vidrio. Este innovador diseño permite medir la muestra directamente, sin necesidad de pasos previos ni reactivos adicionales”, añade la investigadora.

Más precisión

La celda, que combina minas de lápiz como electrodos de trabajo, de referencia y auxiliar, junto con un tubo de microcentrífuga, permite la determinación de contaminantes en muestras de aguas residuales. Tal y como expresa María Cerrato, “la celda posee un área electroactiva regulable, lo que permite ajustar la superficie del electrodo que está en contacto con la muestra según las necesidades analíticas, mejorando así la sensibilidad y precisión en las mediciones electroquímicas”.

La razón de utilizar las minas de lápiz para el análisis de contaminantes emergentes “reside en su bajo coste, disponibilidad comercial, simplicidad, portabilidad y facilidad de miniaturización de los dispositivos, lo que permite la detección de estos contaminantes in situ, explica la investigadora.

Por su parte, la sonda con papel de filtro permite trabajar con un volumen muy bajo de muestra (unos pocos microlitros) gracias a su capilaridad. Además, su alta porosidad filtra la muestra, evitando posibles interferencias. Otra ventaja es que gracias a su capacidad de absorción, permite precargar un electrolito (disolución conductora) adecuado, necesaria para efectuar la medida.

El trabajo de investigación está enmarcado en el Proyecto de Colaboración Internacional ‘Biodiversity restoration and conservation of inland water ecosystems for environmental and human well-being (BioReset)’, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por haber concurrido con éxito, junto con el resto de miembros del consorcio (España, Portugal, Suecia y Noruega) a la convocatoria BiodivRestore del programa de la Unión Europea Horizon2020 , y se ha llevado a cabo en el área de Electroanálisis del Grupo de investigación de Espectrometría y Electroquímica Bionanoanalíticas de la Universidad de Oviedo, gracias a la ayuda ‘Margarita Salas’ de la que disfrutaba la investigadora de la UEx.

Fuente: msn.com