Si el padre hace ejercicio, las ventajas la heredan los hijos

A través de pequeñas moléculas de ARN, que actúan como interruptores en los genes e impactan en el desarrollo embrionario

Los beneficios de la actividad física paterna pueden transmitirse a la descendencia a través de los microARN presentes en los espermatozoides.

Se trata de pequeñas moléculas de ARN que no transportan la información necesaria para producir proteínas, sino que actúan como interruptores moleculares que regulan la activación y desactivación de genes.

Este es el hallazgo de un estudio realizado en ratones por investigadores de la Universidad de Nanjing (China) y publicado en la revista Cell Metabolism.

Los resultados demuestran que el ejercicio físico realizado por el padre antes de la concepción altera el perfil de los microARN espermáticos, lo que influye en el desarrollo embrionario y proporciona a la descendencia mayor resistencia y un mejor metabolismo.



Según los investigadores, dirigidos por Xi Chen, esta es la primera evidencia directa del papel de los microARN en los espermatozoides en la transmisión de la aptitud física de una generación a la siguiente. En concreto, la actividad física paterna modifica el perfil de microARN en los espermatozoides.



Estos microARN actúan en los embriones suprimiendo el gen NCoR1 y promoviendo el desarrollo de mitocondrias y un metabolismo más eficiente. Además de arrojar nueva luz sobre los mecanismos epigenéticos de la herencia, el estudio sugiere que el ejercicio paterno antes de la concepción podría ser una estrategia simple y efectiva para mejorar la salud de las generaciones futuras, ayudando a combatir la obesidad y las enfermedades crónicas.

Fuente: ansalatina.com