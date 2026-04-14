Regresa a la Tierra la misión Artemis II tras histórico viaje alrededor de la Luna

La misión de la NASA Artemis II concluyó con éxito tras completar un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, marcando el regreso de astronautas a las inmediaciones de nuestro satélite natural por primera vez en más de medio siglo. El amerizaje de la cápsula Orion se llevó a cabo en el océano Pacífico el pasado viernes 10 de abril de 2026, poniendo fin a una misión considerada clave para el futuro de la exploración espacial.

La tripulación estuvo conformada por cuatro astronautas: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y el canadiense Jeremy Hansen. Este equipo no solo representó la diversidad de la exploración espacial contemporánea, sino que también incluyó hitos importantes: la primera mujer, la primera persona afroamericana y el primer no estadounidense en participar en una misión lunar.

Durante su travesía, la nave Orion recorrió más de un millón de kilómetros y alcanzó una distancia récord de más de 400,000 km desde la Tierra, superando el registro previo establecido por la misión Apolo 13 en 1970. Este logro convierte a Artemis II en la misión tripulada que ha llevado a los seres humanos más lejos en la historia.

Más allá del simbolismo, la misión tuvo un carácter fundamentalmente técnico. Artemis II fue concebida como un vuelo de prueba para validar sistemas clave de la nave Orion, incluyendo el escudo térmico, los sistemas de soporte vital y las comunicaciones en espacio profundo. Estos ensayos son indispensables para garantizar la seguridad de futuras misiones tripuladas con objetivos más ambiciosos.

El éxito de esta misión abre la puerta a las siguientes etapas del programa Artemis. La misión Artemis III, prevista para los próximos años, buscará probar maniobras de acoplamiento con módulos de alunizaje, mientras que Artemis IV tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar, particularmente a la región del polo sur, donde se cree que existe hielo de agua.

A largo plazo, la NASA plantea establecer una presencia humana sostenida en la Luna, incluyendo la posible construcción de una estación espacial en órbita lunar, conocida como Gateway, que serviría como plataforma para misiones aún más lejanas, como un eventual viaje tripulado a Marte en la década de 2030.

Con Artemis II ha vuelto a mirar hacia la Luna después de 50 años y ha dado un paso decisivo hacia una nueva era de exploración espacial. Esta vez, como han señalado responsables del programa, no se trata solo de llegar, sino de quedarse.

Fuente: ibero.mx