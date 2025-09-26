¿Qué ritmo secreto comparten todos los idiomas del mundo? La ciencia responde

Investigadores israelíes descubrieron que el habla humana sigue un ritmo natural en todo el mundo y que las personas hacen pausas o enfatizan palabras de conformidad con patrones de tiempo consistentes, así lo indicó la Universidad Hebrea de Jerusalén.

¿En qué consistió el estudio?

El estudio, publicado en la revista científica multidisciplinaria PNAS, analizó más de 650 grabaciones en 48 idiomas. Encontró que las personas organizan el lenguaje de manera natural en Unidades de Entonación, o breves unidades rítmicas, que ocurren cada 1.6 segundos, indicó la universidad.

Así, esos patrones permiten a quienes escuchan seguir conversaciones, tomar turnos para hablar y procesar la información de manera efectiva, indicó.

Ritmo en los idiomas

Lo notable es que este ritmo se mantiene constante en diferentes edades, idiomas y culturas, incluso en idiomas en peligro de extinción hablados en zonas remotas. Lo cual parece indicar que el ritmo en el habla no es sólo cultural, sino profundamente biológico y está vinculado con la manera en la que el cerebro humano maneja la memoria, la atención y la acción voluntaria, señaló.

Los hallazgos podrían mejorar los métodos de aprendizaje de idiomas, el desarrollo de tecnología del habla y los tratamientos para los trastornos del habla, según se indicó en el estudio.

